القبض على مواطن سرق مركبتين وبحوزته مواد ممنوعة بالقصيم

الرياض - محمد الوسيري - 2021-05-27

متابعات الخليج 365 - القصيم

تمكنت شرطة منطقة القصيم اليوم الخميس، من إلقاء القبض على مواطن لسرقته مركبتين وحيازة مواد ممنوعة.

سرقة مركبتين

وأعلنت شرطه منطقه القصيم اليوم عن القبض على مواطن في العقد الرابع من العمر من أرباب السوابق ارتكب عددًا من الجرائم بنفس أنماط السلوك الإجرامي تمثلت في سرقه مركبتين وحيازة مواد ممنوعة.

اتخاذ الإجراءات النظامية

وأضافت الشرطة، أنه جرى إيقافه واتخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية وإحالته إلى فرع النيابة العامة.



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