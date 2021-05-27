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القبض على مواطن سرق مركبتين وبحوزته مواد ممنوعة بالقصيم

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الرياض - محمد الوسيري - 2021-05-27

القبض على مواطن سرق مركبتين وبحوزته مواد ممنوعة بالقصيم

متابعات الخليج 365 - القصيم

تمكنت شرطة منطقة القصيم اليوم الخميس، من إلقاء القبض على مواطن لسرقته مركبتين وحيازة مواد ممنوعة.

سرقة مركبتين

وأعلنت شرطه منطقه القصيم اليوم عن القبض على مواطن في العقد الرابع من العمر من أرباب السوابق ارتكب عددًا من الجرائم بنفس أنماط السلوك الإجرامي تمثلت في سرقه مركبتين وحيازة مواد ممنوعة.

اتخاذ الإجراءات النظامية

وأضافت الشرطة، أنه جرى إيقافه واتخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية وإحالته إلى فرع النيابة العامة.

القبض على مواطن سرق مركبتين وبحوزته مواد ممنوعة بالقصيم - متابعات الخليج 365
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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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