الرياض - محمد الوسيري - 2021-05-27

السجن والغرامة لرجل أمن طلب إقامة علاقة غير شرعية مع زوجة موقوف

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلنت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد عن صدور حكم قطعي بإدانة رجل أمن يعمل في المديرية العامة للسجون بإحدى المناطق بالرشوة والإخلال بواجبات وظيفته واستغلال النفوذ الوظيفي من خلال طلبه تكوين علاقة غير شرعية مع زوجة موقوف (وافدة) وقبولها ذلك مقابل تقديم خدمات وتسهيلات لزوجها الموقوف بالسجن ومعاقبته بالسجن لمدة سنتين وعشرة أشهر وغرامة مالية قدرها (30.000) ثلاثون ألف ريال.

كما تضمن الحكم إدانة الوافدة لتقديمها وعدًا بتكوين علاقة غير شرعية مع الأول ومعاقبتها بالسجن لمدة سنتين وعشرة أشهر وغرامة مالية قدرها (30.000) ثلاثون ألف ريال.

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