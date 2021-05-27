وزير الداخلية يصل ألمانيا في زيارة رسمية

الرياض - محمد الوسيري - 2021-05-27

متابعات الخليج 365 - واس

وصل صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، اليوم إلى جمهورية ألمانيا الاتحادية في زيارة رسمية.

وكان في استقبال سموه لدى وصوله مطار براندنبرغ ، رئيس الشرطة الاتحادية الألمانية الدكتور ديتر رومان ، ومدير الشرطة في وزارة الداخلية الاتحادية ماركر ، وعدد من كبار المسؤولين بوزارة الداخلية الألمانية ، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى الجمهورية الألمانية الاتحادية عصام بيت المال.

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