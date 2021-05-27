أفضل المشروبات لمواجهة ارتفاع الحرارة بفصل الصيف

الرياض - محمد الوسيري - 2021-05-27

متابعات الخليج 365- محمد داوود- جدة

نصحت استشارية التغذية الدكتورة رانية مسلم، بضرورة الحرص على تناول السوائل طوال اليوم بما يعادل لترين لمواجهة حرارة الأجواء بفصل الصيف سواء من قبل الكبار أو الأطفال اليافعين والمراهقين لجعل الجسم في حالة ترطيب دائم.

الماء أفضل خيار للترطيب بفصل الصيف:

وقالت الدكتورة رانية مسلم، في تصريحات لـ”متابعات الخليج 365“، إن تناول الماء يعتبر أفضل وسيلة وأكثرها فاعلية لبقاء الجسم رطبًا خلال فصل الصيف، كما تساعد إضافة شرائح الليمون على إعطاء الماء نكهة مميزة، ويمكن تناول عصير القصب لاحتوائه على من الفوائد الغذائية لمواجهة الحر وخفض درجة حرارة الجسم وعدم الشعور بالعطش، كما يساهم في تنظيف وغسل الكليتين بشكل طبيعي.

وأضافت الدكتورة رانية مسلم: “أيضًا العصائر الطازجة للفواكه الطبيعية تساعد على الشعور بالانتعاش والحيوية خلال موجة الحر، كما أنها تعتبر من المواد الصحية والمغذية ولا تشكل أي خطورة على صحة الإنسان، كما تمنح الشعور بالشبع”.

منع العطش في الصيف:

وتابعت: “يمكن أيضًا تناول عصير الليمون بالنعناع، والذي يعتبر من أفضل المشروبات التي تساعد على منع العطش طوال فترة الصيف، كما يعمل على تنظيم عملية الهضم وتخلص الجسم من السموم، فيما يعتبر البطيخ من أهم الفواكه التي تساعد على ترطيب الجسم لأنه يحتوي على كميات كبيرة من الماء، أما عصير المانجو فيعمل على تقليل درجة حرارة الجسم، فيما يعمل عصير الكركديه على تهدئة الأعصاب”.

الآيس كريم مفيد في الحر:

وحول تناول الآيس كريم في الأجواء الحارة اختتمت الدكتورة رانية بالقول: الآيس كريم من أفضل الطرق لمواجهة حر الصيف، والذي يمكن إعداده في المنزل بطرق صحية والتي تنتشر على جميع مواقع الطهي، وهناك العديد من الفيديوهات التعليمية على موقع اليوتيوب والتي تقدم طرق عمل الآيس كريم في المنزل، وإذا تعذر ذلك فيمكن إحضاره من المراكز التسويقية”.

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