قمة تعافي القطاع السياحي تتطلع لدخول السياحة حقبة جديدة ما بعد كورونا

الرياض - محمد الوسيري - 2021-05-27

متابعات الخليج 365 - الرياض

ناقش المسؤولون ورواد الصناعة مجموعة من الحلول الابتكارية لإعادة إحياء السياحة بناءً على مبدأ الاستدامة، والمرونة والتعاون.

واستضافت الرياض مساء أمس قادة صناعة السفر في العالم من القطاعين العام والخاص من خلال قمة تعافي القطاع السياحي التي انعقدت لبحث الحلول المشتركة والإجراءات المعتمدة مع دخول القطاع حقبة جديدة.

واستضافت القمة أكثر من 60 متحدثًا في فندق الريتز كارلتون في الرياض واستقطبت آلاف المشاهدين من خلال البث المباشر للمؤتمر عبر الإنترنت وقد تضمنت قائمة المتحدثين 16 وزيرًا للسياحة من كافة أنحاء العالم إضافة إلى قادة القطاع الخاص في مجالات الطيران والضيافة والرحلات البحرية فضلًا عن الهيئات ذات العلاقة بالقطاع.

وقد تبادل المشاركون الخبرات والأفكار والفرص من خلال حلقات النقاش والاجتماعات الثنائية سعيًا نحو مستقبل سياحي أكثر استدامة ومرونة وشمولية.

تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص

ودعا وزير السياحة في المملكة الأستاذ أحمد الخطيب، في كلمته الافتتاحية، إلى تعزيز أطر التعاون بين القطاعين العام والخاص مع دخول السياحة لهذه الحقبة الجديدة، وقال إن التعافي الحقيقي يعتمد على ثلاثة مبادئ رئيسية: الاستدامة والشمولية والتعاون.

أفضل القرى السياحية

بينما أعلن الأمين العام لمنظمة السياحة العالمية السيد زوراب بولوليكاشفيلي عن إطلاق مبادرة المنظمة لأفضل القرى السياحية في اتخاذ مناهج مبتكرة وتحويلية لخدمة السياحة في المناطق الريفية. كما افتتح معاليه أول مكتب إقليمي لمنظمة السياحة العالمية التابعة للأمم المتحدة (UNWTO) في الرياض، والذي سوف يقوم بدوره بقيادة الجهود التعاونية المشتركة فيما يخدم صناعة السياحة في المنطقة.

وأكدت الأميرة هيفاء بنت محمد آل سعود، مساعد وزير السياحة في المملكة، عن تفاؤلها بمستقبل واعد لصناعة السياحة.

كما أشارت إلى أن تلبية رغبة الناس في السفر أمر ضروري ولكنه يتطلب في الوقت ذاته توفير بيئة جاذبة للاستثمار من شأنها توسيع رقعة المساحات الجغرافية والشرائح المجتمعية التي يمكنها الاستفادة من منافع السياحة وفوائدها التي لا تحصى.

المشاركون في قمة السياحة

يذكر أن قائمة المشاركين في القمة تضمنت كلًا من:

السيد إدموند بارتلت، وزير السياحة الجامايكي.

السيد هاري ثيوهاريس، وزير السياحة اليوناني.

السيد مارتن سوريل، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة S4 Capital ومؤسس WPP.

السيد د. جيل تيفينثالر، المدير التنفيذي لجمعية National Geographic.

جيفري كينت، المؤسس والرئيس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة Abercrombie and Kent.

ويلي والش، المدير العام لاتحاد النقل الجوي الدولي (IATA).

سيباستيان بازين، الرئيس التنفيذي للمجموعة وعضو مجلس الإدارة في Accor.

السيد إرنستو أوتوني راميريز، المدير العام المساعد للثقافة، اليونسكو.

السيد عمرو المدني، الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية لمحافظة العلا.

السيد نظمي النصر، الرئيس التنفيذي لشركة نيوم.

السيد جون باغانو، الرئيس التنفيذي لمشروع البحر الأحمر للتنمية وأمالا.

السيد جيري إنزيريلو، الرئيس التنفيذي لهيئة تطوير بوابة الدرعية..



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