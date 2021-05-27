شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن خطة التعليم للعام المقبل.. 3 فصول دراسية والتقويم الجديد والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

عقد الدكتور حمد آل الشيخ، أمس الأربعاء مؤتمراً صحفياً تناول فيه خطة الوزارة للعام الدراسي المقبل 1443هـ.

وأكد وزير التعليم، حمد آل الشيخ، أن العام الدراسي المقبل 1443هـ سينقسم إلى 3 فصول دراسية، كل فصل يتألف من 13 أسبوعًا.

• خطة الوزارة للعام الدراسي المقبل

وأضاف الوزير أن العام الدراسي المقبل سيتخلله 12 إجازة على مدار العام الدراسي. وأشار إلى أن العام المقبل يشهد تقديم مواد دراسية جديدة وخطط دراسية مطورة، مع تطير المناهج الحالية.

وأشار الوزير إلى أن نتائج العام الحالي أوضحت وجود فجوة تصل إلى 4 سنوات تؤكد الحاجة لتغيير تحولي في خطة الدراسة والمناهج الدراسية، لافتا إلى أن العام المقبل سيشهد تضمين مواد دراسية جديدة وتطوير المناهج وخطط دراسية مطورة في العام الدراسي المقبل.

وشدد الوزير على جميع منسوبي الوازرة أخذ لقاح كورونا حرصاً على سلامتهم وسلامة بيئة العمل وانتظام العملية التعليمية في العام القادم، مؤكدا على أهمية سرعة الحصول على لقاح كورونا قبل الأول من أغسطس.

وأوضح أن الوزارة تتطلع إلى الدراسة الحضورية خلال الفصل الدراسي الأول المقبل.

وكانت الوزارة قد أعلنت في وقت سابق، الترتيبات الأولية للعودة الحضورية في مؤسسات التعليم العام والجامعي والتدريب التقني للعام الدراسي المقبل، والذي تضمن عودة المعلمين والمعلمات وأعضاء هيئة التدريس والتدريب التقني وطلاب الجامعات والتدريب التقني وفئات محددة من طلاب التعليم العام إلى مقراتهم حضوريًا.

• التقويم الدراسي الجديد

ونشرت وزارة التعليم، أمس الأربعاء أيضا، التقويم الدراسي الجديد، وذلك بعد اعتماده من مجلسالوزراء في جلسته يوم أمس الثلاثاء الموافق 13/ 10/ 1442هـ.

التقويم الدراسي الجديد

-بداية الفصل الأول 21-1-1443هـ

-بداية الفصل الثاني 1-5-1443هـ

-بداية الفصل الثالث 17-8-1443هـ

-بداية إجازة نهاية العام الدراسي 1-12-1443هـ -عدد أيام الدراسة الفعلية 183 يوماً

-عدد أيام الإجازات أثناء العام الدراسي باحتساب إجازة نهاية الأسبوع 69 يوماً -عدد أيام الإجازات أثناء العام الدراسي القادم دون احتساب إجازة نهاية الأسبوع 39 يوماً

وجاء التقويم الدراسي الجديد كما في الصورة أدناه:

• المواد الجديدة المضافة للمناهج

وأوضح مقطع فيديو بثته قناة العربية، المواد الجديدة التي ستضاف للمناهج الدراسية العام الدراسي المقبل 1443هــ.

ووفقاً للفيديو فسوف يتم إضافة كل من مادة التفكير الناقد، ومادة الدفاع عن النفس، ومادة وحدة وطني، وكذلك المهارات الرقمية.

كما سيتم إضافة مادة الدراسات الإسلامية، ومادة الدراسات الاجتماعية، والمهارات الحياتية والأسرية.

• مكتسبات الفصول الدراسية الثلاثة

في سياق متصل، أوضحت وزارة التعليم، مكتسبات تطبيق الفصول الدراسية الثلاثة في التعليم بالمملكة.

وأكدت الوزارة في “إنفوجراف” نشرته على موقع “تويتر”، أن الدراسة الفعلية كانت في نظام الفصلين لا تتجاوز 154 يوما أو أقل من ذلك بالإضافة إلى قلة عدد أيام الدراسة بشكل عام والتي كانت 177 يوم في التقويم الدراسي.

وأوضحت الوزارة أنه في نظام الفصلين، كان يشهد انقطاع الطلبة والمعلمين لفترة طويلة خلال إجازة الصيف، مما يؤثر على نواتج التعلم.

وأبانت أن النظام الجديد، سيؤدي إلى معالجة حالة الملل والجمود الناتجة عن طول مدة الدراسة في الفصلين الدراسيين من خلال توزيع الاجازات بطريقة متنوعة في نظام الفصول الثلاثة.

ولفتت الوزارة إلى أن محدودية استثمار موارد المؤسسات التعليمية في نظام الفصلين ولمدة تصل إلى 4 أشهر، بسبب طول إجازة نهاية العام الدراسي في نظام الفصلين.

وأشارت إلى فاعلية تعويض أي فجوة تعليمية أثناء رحلة الطلبة، من خلال الخطط الدراسية الحديثة، ونظام الفصول الثلاثة التي تتيح المعالجات خلال العام الدراسي.

وكانت وزارة التعليم قد أعلنت عن موافقة مجلس الوزراء على التقويم الدراسي الجديد للعام 1443هـ، والمتضمن 3 فصول دراسية، ومدة كل فصل 13 أسبوعاً.

وأشارت إلى أن بداية الفصل الأول 21-1-1443هـ، أماالفصل الثاني فيبدأ 1-5-1443هـ، ويبدأ الفصل الثالث 17-8-1443هـ.

• الفصول الدراسية وتعددها

وأكد وزير التعليم د. حمد بن محمد آل الشيخ، في مؤتمر أمس أن نظام الثلاثة الفصول يحتاج إلى توعية، موضحاً أن نظام الثلاث فصول مقدم عندنا في المملكة، ففي المرحلة الثانوية لدينا فصلين وفصل صيفي، وفي الجامعة لدينا فصلين وفصل صيفي.

وتابع وزير التعليم “بالنسبة للفصول الدراسية وتعددها فهي إطار تأتي تنظيم إداري لتقديم المناهج وتقديم المعارف والمهارات بالطريقة المثمرة للطلاب”.

وأشار وزير التعليم إلى أن رحلة التعليم للعام المقبل ستكون ممتعة للمعلمين والمعلمات لأنه سيعطيعهم فترات استراحة مع أسرهم ، أيضا بالنسبة للطلاب تكسر الجمود الطويل، مضيفا أن جميع الدول في العالم تحظى بمعدل إجازات في داخل الفصل أعلى من الموجود في المملكة.

• ورش متخصصة لتطوير العملية التعليمية

في سياق متصل، تحدث د. محمد المقبل، وكيل وزارة التعليم للتعليم العام بالرياض، عن تفاصيل اعتماد ثلاثة فصول دراسية في المملكة وتأثيرها على العملية التعليمية.

وأوضح محمد المقبل، في تصريحات لـ”العربية”، أن الفصول الدراسية الثلاثة جاءت بعد دراسات مقارنة مع عدة دول.

وأشار د. محمد المقبل، إلى تنظيم ورش عمل متخصصة بهدف تطوير العملية التعليمية والارتقاء بقدرات المعلمين والمعلمات.