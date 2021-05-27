السعودية | الأمير عبدالعزيز بن سعود يصل إلى ألمانيا في زيارة رسمية

شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن الأمير عبدالعزيز بن سعود يصل إلى ألمانيا في زيارة رسمية والان مع التفاصيل
الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - نشر قبل ساعة واحدة - 8:12 مساءً, 27 مايو 2021 م
وصل صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، اليوم إلى جمهورية ألمانيا الاتحادية في زيارة رسمية.
وكان في استقبال سموه لدى وصوله مطار براندنبرغ ، رئيس الشرطة الاتحادية الألمانية الدكتور ديتر رومان ، ومدير الشرطة في وزارة الداخلية الاتحادية ماركر ، وعدد من كبار المسؤولين بوزارة الداخلية الألمانية ، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى الجمهورية الألمانية الاتحادية عصام بيت المال.