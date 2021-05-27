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السعودية | الأمير عبدالعزيز بن سعود يصل إلى ألمانيا في زيارة رسمية

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السيد عبدالرحمن 0 تبليغ

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الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - نشر قبل ساعة واحدة - 8:12 مساءً, 27 مايو 2021 م

وصل صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، اليوم إلى جمهورية ألمانيا الاتحادية في زيارة رسمية.
وكان في استقبال سموه لدى وصوله مطار براندنبرغ ، رئيس الشرطة الاتحادية الألمانية الدكتور ديتر رومان ، ومدير الشرطة في وزارة الداخلية الاتحادية ماركر ، وعدد من كبار المسؤولين بوزارة الداخلية الألمانية ، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى الجمهورية الألمانية الاتحادية عصام بيت المال.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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