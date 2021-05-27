شكرا لقرائتكم خبر عن اتفاقية بين المملكة و«السياحة العالمية» لمدة 15 عاماً والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - عقدت لجنة منظمة السياحة العالمية للشرق الأوسط اليوم، اجتماعها الـ 47 في الرياض ، بعد اختيارها أول مكتب إقليمي لها مخصص للشرق الأوسط، وذلك بحضور معالي وزير السياحة الأستاذ أحمد بن عقيل الخطيب، ومعالي أمين عام منظمة السياحة العالمية الأستاذ زوراب بولوليكاشفيلين، والمدير الاقليمي لمنطقة الشرق الأوسط في منظمة السياحة العالمية بسمة بنت عبدالعزيز الميمان.

وعقدت اللجنة برئاسة الإمارات العربية المتحدة ، حيث أدار الاجتماع معالي وزير الدولة لريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة الدكتور أحمد بن عبدالله حميد بالهول الفلاسي.

ورحبت المدير الاقليمي بسمة الميمان بمعالي الوزراء والضيوف في اول اجتماع نظامي تستضيفه المملكة، حيث يصادف أول اجتماع يعقد للمكتب الإقليمي لمنطقة الشرق الأ وسط لمنظمة السياحة العالمية .

واستعرضت الميمان الأنشطة الاقليمية والعمل للعام 2020 في منطقة الشرق الأوسط لمنظمة السياحة العالمية والأوليات الاستراتيجية في أهداف التنمية المستدامة ، كما استعرضت فكرة إنشاء المكتب الاقليمي للشرق الأوسط وسبب اختيار المملكة، مؤكدة أن المملكة تعمل على مشاريع سياحية كبرى على المستوى العالمي، كما تعمل على زيادة عدد السياح الوافدين وتخفيف اجراءات إصدار التأشيرات للسياح .

وبينت أن المكتب الجديد سيوفر لمنظمة السياحة العالمية قاعدة يمكن من خلالها توجيه تنمية السياحة في جميع دول الشرق الأوسط، مشيرة إلى أن المكتب سيقوم بدعم وتنفيذ أنشطة منظمة السياحة العالمية في إقليم الشرق الأوسط بما يتماشى مع برنامج عمل المنظمة.

وأفادت الميمان أن المكتب الإقليمي لمنظمة السياحة يعد جزء لا يتجزأ من المنظمة لتنفيذ المهام الموكلة إليه من قبل الجمعية العامة والأمين العام .

وأكدت أن المملكة تقوم بدعم المكتب وتنفيذ أنشطته من خلال مساهمة طوعية، ويمكن لدول الأعضاء الأخرى والقطاع الخاص تقديم مساهمة طوعية إضافية لاستكمال عمل المكتب الإقليمي.

من جهته أفاد أمين عام منظمة السياحة العالمية أنه جرى توقيع عقد الاتفاقية بين المملكة ومنظمة السياحة العالمية بهدف تعزيز تعاون ودعم منظمة السياحة العالمية لإقليم الشرق الأوسط لمدة 15 عاماً .

يذكر أن جمهورية مصر العربية ستستضيف أعمال اللجنة الإقليمية للشرق الأوسط في دورتها الـ 48.