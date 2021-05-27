شكرا لمتابعة خبر عن إدانة رجل أمن بمديرية السجون استغل وظيفته لإقامة علاقة غير شرعية مع زوجة سجين والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أعلنت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، اليوم الخميس، عن صدور حكم قطعي بإدانة رجل أمن يعمل في المديرية العامة للسجون بإحدى المناطق بالرشوة والإخلال بواجبات وظيفته واستغلال النفوذ الوظيفي.

وأوضحت الهيئة أن المتهم طلب تكوين علاقة غير شرعية مع زوجة موقوف "وافدة"، وقبولها ذلك مقابل تقديم خدمات وتسهيلات لزوجها الموقوف بالسجن.

وأضافت أنه تم معاقبته بالسجن لمدة سنتين وعشرة أشهر وغرامة مالية قدرها 30 ألف ريال، وإدانة الوافدة لتقديمها وعداً بتكوين علاقة غير شرعية مع الأول ومعاقبتها بالسجن لمدة سنتين وعشرة أشهر وغرامة مالية قدرها 30 ألف ريال.