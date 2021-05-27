شكرا لمتابعة خبر عن استشارية توضح فوائد استخدام الفلورايد للأسنان أطفال وأضراره والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

قالت استشارية طب أسنان الأطفال، وأستاذ طب أسنان الأطفال المساعد بجامعة الملك سعود، الدكتورة منال علي المطيري، إن أسنان الأطفال تحتاج إلى عناية خاصة، لأنها تكون أكثر عُرضة للتسوس خاصة مع كثرة تناول الحلوى والسكريات.

وأضافت أن أطباء أسنان الأطفال ينصحون بضرورة تفريش أسنان الطفل وذلك عن طريق تطبيق بعض الوسائل الوقائية التي توفر لها الحماية الكاملة، من بينها التطبيق الموضعي لمادة الفلوريد، التي أثبت العديد من الدراسات قدرتها على مقاومة التسوس.

ما هو الفلورايد؟

أوضحت أن الفلورايد هو أحد العناصر الكيميائية التي تتواجد في الحياة بصورة طبيعية ويأتي ترتيبه في المرتبة السابعة بين المعادن الأكثر انتشارًا في القشرة الأرضية، لكن بكمية تتغير من مكان لأخر، ونظرًا لاحتواء مصادر المياه الطبيعية على نسبة قليلة من الفلورايد التي لا تكفي لمنع حدوث تسوس الأسنان أو التقليل منه، فانه يتم إضافة الفلورايد إلى مياه الشرب العذبة، وإلى بعض مستحضرات العناية بالأسنان كالمعاجين وغسول الفم بسبب فوائده العديدة.

أين توجد مادة الفلورايد؟

ذكرت "منال علي المطيري" أن الفلورايد يتواجد بشكل عام في مياه الشرب المفلورة، حيث تحتوي علبة الماء على مادة الفلوريد في المكونات، كما يوجد في معجون الأسنان المخصص للأطفال، وغسول الفم وفي الجل الهلامي، كما يستعمل الفلورايد للأطفال الموضعي في عيادات الأسنان، فضلا عن أنه موجود أيضا بعض الأطعمة مثل (البطاطس،الطماطم،الفاصوليا، الشاي الأحمر، الأسماك، البيض).

ماهي فوائد الفلورايد للأسنان؟

وعددت "المطيري" فوائد الفلورايد للأسنان، ومنها أنه يساعد على تقليل من عملية التمثيل الغذائي للبكتيريامما يقلل إنتاج الأحماض التي تتسبب في الإضرار بمينا الأسنان، كما تساعد مادة الفلورايد على إعادة تكوين بعض العناصر المعدنية في الأسنان، مما يحد من الإصابة بالتسوس.

ولفتت إلى أن هذه المادة تتفاعل مع الطبقة الخارجية للأسنان التي تسمى بطبقة المينا، ما يساعد على زيادة قوتها ومقاومتها للتسوس، كما يساعد الفلورايد على تغير في طبيعة وسطح السن بحيث تقلل من تجاويف الأجزاء العميقة من أجزاء الأسنان.

ما أضرار الفلورايد للأطفال على صحتهم؟

أكدت أن كثرة استخدام الفلورايد على الأسنان يشكل خطر على صحة الأسنان و قد يتسبب في أضرار على الدماغ و على الغدة الدرقية، كما تتسبب في إضعاف العظم وتكسره، وأكثر وضوح تأثيرها على الأسنان وسلامتها عند الكبار والأطفال، مضيفة أن ارتفاعه عن النسبة المعتادة تؤدي إلى تفلور الأسنان، وهي عبارة عن بقع و خطوط بيضاء عليها، وهي عبارة عن تكون على مينا الأسنان.

متى يجب أن يبدأ طفلي باستخدام معجون أسنان يحتوي على الفلوريد؟

نصحت بأن تضع كمية قليلة من معجون الأسنان على فرشاة الطفل وهذه الكمية تماثل حجم حبة الأرز للطفل بمجرد أول ظهور أسنان اللبنية حتى عمر الثالثة وحبة البازيلاء الصغيرة للأطفال حتى عمر السادسة. وللأطفال في عمر سنة والنصف وحتى عمر السادسة، يجب أن يكون معجون الأسنان منخفض الفلورايد.

كما أوصت بأن يتم تفريش الأسنان تحت إشراف أحد الأبوين حتى لا يبتلع الطفل المعجون خلال عملية التنظيف، وأن توضع علبة المعجون بعيداً عن متناول الأطفال الصغار دائماً، ولعل أكثر حالات تسمم الفلورايد شيوعاً هو الناتج عن بلع المعجون بصورة متكررة والذي يسبب "تفلور الأسنان".

ماهي جلسات الفلورايد للأطفال؟

ذكرت أن جلسات الفلورايد للأطفال يقوم طبيب الأسنان أو غيره من المتخصصين فيها بوضع الجل الهلامي أو الرغوة المفلورة على الأسنان، ويمكن تكرار هذا الإجراء كل 3 إلى 6 أشهر بدءً من ظهور السن الأول مع الأخذ في الاعتبار خطر تسوس سن الأطفال.

هل يحتاج الطفل الذي يستخدم معجون أسنان بالفلور إلى جلسات الفلوريد؟

أكدت أن الأطفال الذين ليس لديهم خطر التسوس لا يحتاجون إلى علاج إضافي بالفلوريد ويعتبر تنظيف الأسنان باستخدام معجون أسنان مفلور كافية لمنع التسوس.

كيف أحصل على معلومات حول المحافظة على أسنان طفلي؟

ونوهت بأنه يمكن الحصول على المعلومات الصحيحة، وذلك من خلال مصادره أما عن طريق طبيب أسنان الأطفال شخصياً أو عن طريق الحساب الرسمي لجمعية السعودية لطب أسنان الأطفال أو جمعيات مختصة في طب أسنان الأطفال.