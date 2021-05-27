شكرا لمتابعة خبر عن صدور حكم ابتدائي بإدانة صاحب سمو ملكي وطالب ضابط بإحدى الكليات العسكرية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أعلنت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد عن صدور حكم ابتدائي بإدانة صاحب سمو ملكي "موظف في وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان".

وشمل الحكم أيضًا طالب ضابط في إحدى الكليات العسكرية التابعة لوزارة الدفاع ووافد من جنسية عربية لانتفاع الأول والثاني من مؤهلات دراسية مزورة واستخدامها في الحصول على وظيفة حكومية وقيام الوافد بالوساطة لحصولهما على تلك المؤهلات المزورة.

وتم معاقبتهم بسجن الأول لمدة سنتين وغرامة مالية قدرها (100.000) مئة ألف ريال، وسجن الثاني لمدة سنة وستة أشهر وغرامة مالية قدرها (50.000) خمسون ألف ريال، وسجن الثالث لمدة سنة وغرامة مالية قدرها (20.000) عشرون ألف ريال.