شكرا لمتابعة خبر عن العواد يلتقي نائب مساعد وزير الخارجية لشؤون العمل والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - محمد السعران (صدى):

عقد رئيس هيئة حقوق الإنسان الدكتور / عواد بن صالح العواد و نائب مساعد وزير الخارجية لشؤون العمل وحقوق الإنسان والديمقراطية بالولايات المتحدة الأمريكية السيد كريستوف لو مون عبر الاتصال المرئي اجتماعاً بحثا فيه عددًا من الموضوعات في مجال حقوق الإنسان.

وأوضح العواد خلاله الإصلاحات الكبيرة التي قامت بها المملكة في مجال حقوق الإنسان بتوجيه من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ومتابعة مباشرة ومستمرة من سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز (حفظهما الله )