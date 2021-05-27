شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. استشاري يوضح سبب حدوث تجلطات لدى متلقي لقاح أسترازينيكا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):

أوضح الدكتور ضرار بلعاوي، استشاري الأمراض المعدية، سبب حدوث تجلطات لدى متلقي لقاح "أسترازينيكا".

وقال "بلعاوي" خلال حديثه مع "الإخبارية": "أوضحت نتائج الدراسات والأبحاث الأولية أن ذلك يمكن أن يحدث بسبب بعض البروتينات التي تدخل إلى الجسم أثناء تلقي اللقاح".

وأضاف: "ارتباط أحد البروتينات سالبة الشحنة بالصفائح الدموية الموجبة ما يسبب تجلطات لدى متلقي لقاح ‎أسترازينيكا، وذلك وفق دراسة ألمانية".