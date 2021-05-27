القبض على مواطنين اشتركا بسرقة مركبة بوضع تشغيل وبداخلها امرأة

ألقت شرطة منطقة الرياض القبض على مواطنين أحدهما سرق مركبة كانت في وضع التشغيل وبداخلها امرأة والآخر شريك له في الجريمة.

صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس بأن الجهات الأمنية تمكنت من القبض على مواطنين في العقدين الثالث والرابع من العمر، بمدينة الرياض، أحدهما سرق مركبة كانت في وضع التشغيل وبداخلها امرأة، ونزولها أثناء هروبه بالمركبة، والآخر شريك له في الجريمة، وتم التوصل إلى مكان إخفاء المركبة واستردادها، وجرى إيقافهما واتخذت بحقهما الإجراءات النظامية الأولية وإحالتهما إلى النيابة العامة.

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