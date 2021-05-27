أبشر يحذر من مشاركة كلمة المرور المخصصة لدخول منصته

حذرت منصة أبشر، اليوم الخميس، من قيام المستفيدين من مشاركة كلمة المرور أو رمز التحقق المخصص للدخول إليها.

واستعرضت المنصة، عبر حسابها بموقع تويتر، آلية تأمين خدماتها المقدمة والتي تشمل العمل على مدار الساعة لمتابعة الخدمات وتسخير التقنيات الحديثة لتشغيل البنية التحتية والحفاظ على معايير الأمان والتصدي للهجمات الإلكترونية والتنسيق مع جهات وهيئات عدة لرفع مستوى جودة ربط البيانات.

وتقدم منصة «أبشر» كل الخدمات في وزارة الداخلية، للمواطنين والمقيمين، بشكل سريع ودون حاجة إلى الذهاب إلى مراكز الخدمات؛ وذلك بما يضمن اختصار أوقات المستفيدين وجهدهم وتقديم الخدمات وفق أرقى المعايير المطلوبة. ويستفيد من خدمات المنصة المواطنون والمقيمون المسجلون والمفعلون ببوابة أبشر ممن لديهم عمالة منزلية.

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