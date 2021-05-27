جولات رقابية على مصانع سخانات المياه للتأكد من تطبيق المواصفات المعتمدة

نفذ المركز السعودي لكفاءة الطاقة جولات رقابية على مصانع سخانات المياه؛ للتأكد من التزامها بالمواصفات والمقاييس السعودية المعتمدة والمتعلقة بكفاءة الطاقة لمنتجات سخانات المياه.

وشملت الجولات: 4 مصانع في المنطقة الوسطى، و3 مصانع في المنطقة الشرقية، ومصنعين في منطقة مكة المكرمة، واستهدفت الحملة 9 مصانع سحب منها 23 طرازًا للاختبار، أظهرت نتائجها مطابقة 16 عينة للمواصفات والمقاييس السعودية المعتمدة ، و7 عينات غير مطابقة.

وشاركت في الجولة الرقابية وزارة الصناعة والثروة المعدنية، ووزارة التجارة، وهيئة الزكاة والدخل والضريبة، والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة.

ويهدف المركز السعودي لكفاءة الطاقة، إلى ترشيد ورفع كفاءة استخدام الطاقة في الإنتاج والاستهلاك من أجل الحفاظ على الموارد الطبيعية للمملكة، وتعزيز الرفاهية الاقتصادية والاجتماعية لسكان المملكة.

وتتضمن رؤيته مرجعًا دوليًّا في مجال كفاءة الطاقة، من خلال العمل مع الجهات المعنية المحلية والدولية في القطاعين الحكومي والخاص لتطوير المعرفة والخبرة في مجال كفاءة الطاقة، وتطبيق أفضل الممارسات في المملكة وخارجها.

وتتضمن مهام المركز 21 اختصاصًا أبرزها، وضع برامج وطنية لكفاءة الطاقة وتحديد المؤشرات والأهداف والخطط والسياسات المتعلقة بذلك، واقتراح مشاريع الأنظمة الخاصة بكفاءة الطاقة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

كما تشمل اختصاصات المركز إصدار اللوائح الفنية والمعايير والإجراءات التي تحقق كفاءة الطاقة بما في ذلك المعايير الخاصة بالمباني وتبريد المناطق، والمساهمة مع الجهات ذات العلاقة في وضع المواصفات القياسية للأجهزة والمعدات ونظم الإضاءة ووسائل النقل وغيرها، بما يحقق كفاءة الطاقة، ووضع الأسس المناسبة التي تساعد على إدارة برنامج بطاقات كفاءة الطاقة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

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