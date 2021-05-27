مدير تعليم الخرج: التقويم الدراسي الجديد يدعم الاستثمار في رأس المال البشري

قال مدير تعليم الخرج الدكتور خالد بن عبدالله العتيبي، إن موافقة مجلس الوزراء الموقر على نظام التقويم الدراسي الجديد، من خلال تطويره إلى ثلاثة فصول دراسية، يأتي امتدادًا لما توليه حكومتنا الرشيدة من أهمية كبيرة لتطوير وتعزيز النظام التعليمي في المملكة.

وأضاف مدير تعليم الخرج أن التعليم يُمثّل الركيزة الأساسية لتقدم المجتمع وتنشئة أجيال مستنيرة قادرة على البناء والعطاء المستمر؛ وبحجم الاستثمار في رأس المال البشري بحجم ما يتحقق من أمن واستقرار وتقدم ونهضة مستدامة في المملكة في المجالات كافة.

وأوضح العتيبي أن التركيز على هذه المفاصل الحيوية (المناهج، والخطط الدراسية، والفصول الثلاثة) بات ضرورة ملحة لرفع كفاءة نواتج التعليم، ولتحقيق مستهدفات رؤية المملكة ٢٠٣٠، ولكي نواكب ما يحدث من ثورة صناعية ورقمية من حولنا كذلك ليُمّكن الطلبة من متطلبات سوق العمل وخلق نظام تعليمي جديد منافس عالميًا.

وأشار مدير تعليم الخرج إلى أن هذه القرارات جاءت عن دراسات معمقة عكفت عليها وزارة التعليم والمبنية على دراسات مقارنة ورؤى خبراء في التعليم والاستفادة من تجارب الدول الرائدة في هذا المجال؛ لاسيما أن البنية التحتية التقنية والتي كشف عنها التعليم عن بُعد خلال العام الدراسي الاستثنائي ١٤٤٢ هـ، إضافة لمنظومة تطويرية لجميع عناصر التعليم شملت المعلم والمناهج والطالب تدعم انطلاقة الخطة التطويرية في النظام التعليمي للمملكة بنجاح بمشيئة الله.