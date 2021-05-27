بالعربية والإنجليزية.. هيئة المكتبات تطلق موقعها الرسمي

أطلقت هيئة المكتبات، اليوم الخميس، موقعها الإلكتروني الرسمي على الشبكة العنكبوتية باللغتين العربية والإنجليزية.

ومن المقرر أن يكون الموقع نافذة اتصال بين الهيئة وبين المستفيدين والمهتمين والعاملين في قطاع المكتبات داخل وخارج المملكة.

ويتضمن موقع الهيئة بصفحاته الداخلية المتعددة محتوى تعريفيًّا عن هيئة المكتبات ورؤيتها ورسالتها والأهداف التي تسعى لتحقيقها، كما يتضمن الموقع روزنامة لبرامج الهيئة وأنشطتها ومبادراتها الاستراتيجية.

وتأتي هيئة المكتبات ضمن 11 هيئة ثقافية تابعة لوزارة الثقافة، وتتولى الهيئة مسؤولية الإشراف على عمل المكتبات وتنظيمها، وتنمية القطاع والنهوض بمقوماته، وفق مفهوم جديد يتعامل مع المكتبة بوصفها منصة ثقافية شاملة.

ويمكن الاستفادة من الموقع بالدخول إلى الرابط اضغط هنا:

وكانت هيئة المكتبات أطلقت استراتيجيتها لتطوير قطاع المكتبات في المملكة وفق رؤية جديدة تستهدف الارتقاء بالمكتبات وتطويرها وتحويلها من مجرد وعاء معلوماتي إلى منصات ثقافية شاملة تحتضن الأنشطة والفعاليات الجاذبة لأفراد المجتمع، إلى جانب دورها الأساسي المرتبط بتنمية العادات القرائية وإثراء المعرفة، ورفع مستوى الوعي المعلوماتي.

واستندت الهيئة في بناء استراتيجيتها على مراجعة أكثر من 110 وثيقة محلية وإقليمية ودولية ذات علاقة، وإشراك عدد كبير من أصحاب المصلحة الداخليين والخارجيين من خلال المقابلات وورش العمل ومجموعات التركيز، والعمل مع خبراء محليين ومختصين وعدد من الخبراء الدوليين في قطاع المكتبات، وإجراء مقارنات معيارية مع 27 دولة لاستخلاص الدروس المستفادة، إضافة إلى تحليل تحديات الوضع الراهن، والوصول إلى تعريفٍ للقطاع، ومهام واختصاصات الهيئة؛ التي خرجت من خلالها برؤيةٍ ورسالة وقيم طموحة، وركائز استراتيجية وأهداف ومبادرات ومؤشرات قياس أداء رئيسية.

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