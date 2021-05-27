صور توثق افتتاح المقر الجديد للملحقية العسكرية السعودية بالإمارات

افتتح رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الأول الركن فياض بن حامد الرويلي، المقر الجديد للملحقية العسكرية السعودية في العاصمة الإماراتية أبوظبي؛ بحضور الوفد المرافق له ومنسوبي الملحقية العسكرية.

وأكد رئيس هيئة الأركان العامة أن افتتاح الملحقية العسكرية في مبناها الجديد يعكس دعم القيادة الحكيمة لدعم المصالح المشتركة وما وصلت إليه آفاق التعاون بين البلدين الشقيقين في جميع المجالات لا سيما في المجال الدفاعي والتعاون العسكري، التي تعد جسرًا للتواصل والتعاون المثمر بين القوات المسلحة السعودية والقوات المسلحة الإمارتية، وأداة لتعزيز أواصر المحبة والإخاء من خلال تقديم أفضل الفرص التعليمية والدورات التدريبية للطلاب العسكريين التي تجعلهم قادرين على تحقيق الأهداف التدريبية والأكاديمية.

كان رئيس هيئة الأركان العامة، بحث مع وزير الدفاع الإماراتي محمد بن أحمد البواردي، أمس الأربعاء، تطوير التعاون بمختلف المجالات خاصة في المجال العسكري والدفاعي، وناقش المسؤولان في اللقاء الذي عقد بالعاصمة الإماراتية أبوظبي، العلاقات الثنائية التاريخية والاستراتيجية بين البلدين وسبل دعمها وتطويرها بما يعزز مصالحهما، كما ناقشا عددًا من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

اقرأ أيضًا:

محمد بن زايد من جدة: نمضي بعلاقتنا الاستراتيجية مع السعودية بقوة

مباحثات سعودية- إماراتية حول مستجدات التعاون بقطاع الإسكان

مباحثات سعودية إماراتية حول تطوير التعاون العسكري والدفاعي