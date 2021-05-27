أخبار السعودية اليوم.. توافر الجرعة الثانية من لقاح كورونا للفئة من 60 عامًا فأكثر.. و«التعليم» تعلن الخطط الدراسية المطورة لنظام الفصول الثلاثة

ترصد صحيفة عاجل أهم أخبار السعودية، اليوم الخميس، حيث أوضحت وزارة الصحة أن تأثير فيروس كورونا يتضاعف مرات عديدة عند كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة، عادّةً التحصين أهم خطوة لحمايتهم وخفض خطورة الإصابة وبينت الإحصائية أن إجمالي عدد الإصابات في المملكة بلغ 444780 حالة وبلغ عدد حالات التعافي 427462 حالة، مشيرة إلى تسجيل 17حالة ليصل إجمالي الوفيات في المملكة (7295) حالة -رحمهم الله- فيما تم إجراء 93145 فحصًا مخبريًا، وإلى التفاصيل:

وزير الاقتصاد: التقويم الدراسي مرحلة جديدة من الاستثمار في رأس المال

أكد وزير الاقتصاد والتخطيط، فيصل الإبراهيم، أن التقويم الدراسي الجديد يعد مرحلة جديدة من الاستثمار في رأس المال، مشيرًا إلى أنه يرفع التحصيل العلمي للطلبة، قائلًا عبر حسابه الرسمي بموقع «تويتر» :«خطط التعليم ممثلة في التقويم الدراسي الجديد والمناهج المطورة تمهد لمرحلة جديدة من الاستثمار في رأس المال البشري عبر تعزيز كفاءة وأداء منظومة التعليم بما يرفع التحصيل العلمي للطلبة ويزيد من جاهزيتهم لسوق العمل والمشاركة الفاعلة في نمو اقتصاد المعرفة والتحول الاقتصادي في المملكة».

قيادة التحالف تنفي وجود قوات إماراتية في سقطرى وميون

أكد مصدر مسؤول في تحالف دعم الشرعية باليمن أنه لا صحة للأنباء التي تتحدث عن وجود قوات إماراتية في جزيرتي سقطرى وميون وجهودها الحالية تتركز مع قوات التحالف في التصدي جوًا للميليشيات الحوثية في الدفاع عن مأرب، مشيرٌا إلى أنه توجد تجهيزات في جزيرة ميون هي تحت سيطرة قيادة التحالف وفيما يخدم تمكين قوات الشرعية وقوات التحالف من التصدي لميليشيات الحوثي وتأمين الملاحة البحرية وإسناد قوات الساحل الغربي، وأن الجهد الإماراتي الحالي يتركز مع قوات التحالف في التصدي جوًا للميليشيات الحوثية في الدفاع عن مأرب، مؤكدًا أن احترام سيادة اليمن ووحدة أراضيه من المبادئ الراسخة والثوابت الأساسية للتحالف.

وزارة الصحة: الجرعة الثانية من لقاح كورونا متاحة للفئة من 60 عامًا فأكثر

أعلنت وزارة الصحة، إتاحة الجرعة الثانية من اللقاح المضاد لفيروس كورونا، للفئة العمرية من 60 عامًا أو أكثر، وكتب الحساب الرسمي للوزارة عبر موقع «تويتر» الجرعة الثانية من لقاح كورونا متاحة للفئة العمرية من 60 سنة وأكثر».

تنويه من وزارة الصحة حول الإجازة الصيفية والسفر: التدابير الوقائية ضرورة

أكدت وزارة الصحة ضرورة التقيُّد بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية خلال فترة الإجازة الصيفية والسفر مثل لبس الكمامة وعدم المصافحة وتطبيق التباعد الاجتماعي للحد من انتشار فيروس كورونا حفاظًا على صحة وسلامة الجميع، ‏ وسجلت وزارة الصحة، أمس الأربعاء، 1320 حالة مؤكدة وتعافي 873 حالة فيما بلغ عدد الحالات النشطة 10023 حالة منها 1348 حالة حرجة.

وزارة التعليم تعلن الخطط الدراسية المطورة لنظام الفصول الثلاثة

أعلنت وزارة التعليم التفاصيل الكاملة، للخطط الدراسية المطورة لنظام الفصول الدراسية الثلاثة، وذلك بعد إعلانها أمس الأربعاء، التقويم الدراسي الجديد، ونشر الحساب الرسمي للوزارة بموقع «تويتر» التفاصيل الكاملة للخطط الدراسية، وقال: «تفاصيل الخطط الدراسية المطوَّرة لنظام الفصول الدراسية الثلاثة للمرحلتين الابتدائية والمتوسطة، والسنة الأولى المشتركة في مسارات المرحلة الثانوية».

البنك المركزي السعودي: 6 حقوق للعملاء لدى المصارف

دعا البنك المركزي السعودي "ساما" عملاء المصارف والبنوك إلى معرفة حقوقهم والحرص على مراعاتها عند التعامل مع المصارف، وأوضح ساما، عبر موقعه الإلكتروني، أن يعمل على حماية مصالح عملاء المصارف والتأكد من التعاملات المصرفية الخاصة بهم تتم بمنتهى الاحترافية والعدالة.

رئيس «نيوم»: المدينة يفصلها عن لندن 4 ساعات.. و13% من تجارة العالم تمر قربها

أكد الرئيس التنفيذي لشركة «نيوم» نظمي النصر، أن مدينة «نيوم» تقع في مركز العالم بين الشرق والغرب، وهي موقع مثالي لبناء اقتصاد، قائلًا: «إذا نظرت إلى الخريطة، فهذا بتقديري هو مركز العالم، إذا اتجهت لأربع ساعات شرقًا أو غربًا، فستصبح في عمق آسيا أو في أوروبا».

الموارد البشرية توضِّح طريقة استرداد رسوم تأشيرة «استقدام العمالة» آليًا

كشفت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن طريقة استرداد رسوم تأشيرة استقدام العمالة، وذلك بعد استفسار أحد المستفيدين، ورد الحساب الرسمي للعناية بعملاء وزارة الموارد البشرية عبر موقع «تويتر»: «يتم استرداد رسوم التأشيرة آليًا من البنك إلى الحساب نفسه الذي تم السداد منه بعد إلغاء التأشيرة أو انتهاء مدتها ولم تستخدم، وفي حال لم يتم استرداد الرسوم عليك التواصل مع وزارة المالية على الرقم19990»»

حالة جوية غير مستقرة.. و«الحيزان»: أمطار على معظم مناطق السعودية

توقّع خبير الأرصاد نزيه الحيزان اليوم الخميس، موجة علوية وحالة جوية غير مستقرة تصاحبها رياح نشطة في ثناياها أمطار متسعة على عدة مناطق بالمملكة، وقال عبر حسابه الرسمي على موقع تويتر عن حالة الطقس اليوم: طقس الخميس ٢٧ مايو ٢٠٢١م مع بداية نزول موجة علوية؛ درجات حرارة تميل للبرودة فجرًا على شمال المملكة والرياح نشطة والأمطار بمشيئة الله تعالى مُتسعة.

20 محافظة تتأثر بأمطار رعدية.. و«الأرصاد»: تستمر حتى التاسعة

نبّه المركز الوطني للأرصاد، اليوم الخميس، إلى هطول أمطار رعدية، تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطًا في الرياح السطحية وتدنيًا في مدى الرؤية، على مناطق (عسير وجازان والمدينة المنورة والباحة) خلال الساعات المقبلة، وأوضح المركز عبر حسابه الرسمي على موقع «تويتر» أنّ التنبيه في منطقة عسير يشمل (المجاردة - النماص – بارق – تنومة - محايل)، مشيرًا إلى أنّ الحالة تستمر حتى الساعة التاسعة مساءً، بالنسبة لمنطقة جازان نبه المركز إلى أتربة مثارة وأمطار رعدية تشمل تأثيراتها نشاطاً للرياح السطحية وتدنيًا في مدى الرؤية، موضحًا أن التنبيه يشمل (الدائر - فيفا)، ويستمر حتى الساعة التاسعة مساءً.

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