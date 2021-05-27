ضبط شخص يقود مركبة دون إطارات خلفية

تمكن فرع الإدارة العامة للمرور بمنطقة الرياض، من ضبط قائد مركبة يقودها دون إطارات خلفية. وأوضح "مرور الرياض" أن قائد المركبة المخالف عرّض حياته وحياة الآخرين للخطر، وأنه ستتم إحالته للهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة في نظام المرور.



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