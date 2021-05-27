السعودية | وزير النقل يشارك في اجتماع المكتب التنفيذي لوزراء النقل العرب خلال دورته الـ 66

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شارك معالي وزير النقل المهندس صالح بن ناصر الجاسر اليوم، في اجتماع المكتب التنفيذي لمجلس وزراء النقل العرب الذي عقد أعمال دورته الـ66 “عن بعد ” برئاسة معالي وزير النقل المصري كامل الوزير.

وتم خلال الاجتماع مناقشة عدد من القضايا المتعلقة بتفعيل العمل العربي المشترك في قطاع النقل، إلى جانب الموضوعات المتعلقة ببعض التعديلات في اتفاقية تنظيم النقل بالعبور “الترانزيت” بين الدول العربية ، ومقترح في إنشاء منصة إلكترونية عربية للنقل البري على الطرق بين الدول العربية تخدم أطراف العملية التجارية.

كما ناقش الاجتماع عددًا من الدراسات والشروط المرجعية المقدمة من الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري ومنها “دراسة استرشادية بشأن مقترح لإقامة التجمعات البحرية الوطنية في الدول العربية “، والنظر في اعتماد الشروط المرجعية لدراسة “إنشاء آلية عربية مشتركة لدعم صناعة وإصلاح وبناء السفن في الدول العربية”.

وبحث المجتمعون مقترحًا مقدمًا من المنظمة العربية للطيران المدني والاتحاد العربي للنقل الجوي والاتحاد الدولي للنقل الجوي (آياتا) بشأن مقاربة مشتركة لمجلس وزراء النقل العرب مع مجلس وزراء الصحة العرب لدعم إعادة إطلاق وتعافي قطاع النقل الجوي العربي تطبيقا لقرار مجلس وزراء الصحة العرب في هذا الشأن.

وأعرب معالي وزير النقل في كلمته خلال الاجتماع عن تطلعه لتعزيز العلاقة بين جميع الدول العربية على صعيد قطاع النقل والخدمات اللوجستية، مؤكداً حرص المملكة العربية السعودية على تعزيز التعاون مع الدول العربية الشقيقة، بما يخدم مصالحها المشتركة، وبما يسهم في تمكين هذا القطاع الذي يُعد العصب الرئيس للتنمية.