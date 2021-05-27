بلدي الرياض يوصي بإبعاد معامل البلاستيك عن صناعية الشفا

الرياض - محمد الوسيري - 2021-05-27

متابعات الخليج 365 - الرياض

أوصى بلدي الرياض بالرفع لوزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان، للنظر في سرعة إبعاد المصانع ومعامل البلاستيك عن النطاق العمراني، والتعجيل في إغلاق معامل البلاستيك في مخطط المزيني وصناعية الشفا لما تشكله من ضرر صحي وبيئي على السكان.

شكوى الأهالي:

واستقبل بلدي الرياض شكوى من أهالي أحياء المزيني وتلال الشفا جنوب الرياض، وقعها أكثر من (100) مواطن، أوضحوا فيها معاناتهم من كثرة مصانع ومعامل البلاستيك في الحي، وعرضوا فيها محاولاتهم السابقة لمعالجة هذا الموضوع عبر رفع عدة خطابات للبلدية الفرعية وأمانة المنطقة.

بلدي الرياض وتوصيات هامة:

وأكد مقدمو الشكوى طرح الموضوع في الجولة الميدانية للمجلس في نطاق بلدية الشفا منذ ما يقارب الثلاث سنوات، وبناء على نتائج تلك الجولة ومتابعة المجلس فقد جرى إمهال هذه المصانع لمدة سنة لنقل مكانها، غير أنها لازالت مستمرة في أعمالها ولم تغلق بشكل كامل ضمن الموقع الحالي حتى الآن.

وأشار مقدمو الشكوى إلى الأضرار الصحية الناتجة عن استمرار استنشاق الغازات والانبعاثات من المصانع ضمن نطاق الحي.

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