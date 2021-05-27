كيف يؤثر الحر على مرضى الجيوب الأنفية؟ استشاري يجيب

الرياض - محمد الوسيري - 2021-05-27

متابعات الخليج 365- محمد داوود- جدة

كشف استشاري الأنف والأذن والحنجرة الدكتور بسام جاروشة، أن الأشخاص الذين يعانون من مشكلة الجيوب الأنفية يتأثرون أكثر من غيرهم بارتفاع حرارة الأجواء، إذ تظهر عليهم أعراض الصداع، احتقان الأنف، سيلان، ألم في المنطقة المحيطة بالأنف وضعف حاسة الشم.

وأوضح أنه في الصيف، يكون الهواء الخارجي جافًا للغاية مما يجعل مخاط الأنف سميكًا ولزجًا، وهذا يجعل من الصعب على الأهداب أن تتحرك أو تجتاح المخاط الزائد، وهذا المخاط السميك يحجب الجيوب الأنفية، وعندما ينقطع تدفق المخاط غالبًا ما يصبح قاسيًا ويسبب ضغطًا واحتقانًا، ويؤدي الضغط والازدحام إلى الشعور بالألم والإجهاد والصداع.

الجيوب الأنفية والتخلص من المخاط:

وأشار في تصريحات لـ “متابعات الخليج 365 “، أن هناك في الأنف الكثير من الشعيرات الصغيرة التي تسمى أهداب والتي تشكل الغشاء المخاطي، وتعمل هذه الأهداب معًا كمكنسة، مما يساعد على التخلص من المخاط الراكد الذي قد يحجب الجيوب الأنفية، والأغشية المخاطية تفضل بيئة دافئة رطبة بدلًا من أن تكون باردة جدًا أو ساخنة جدًا، والجيوب الأنفية، هي مساحات هوائية مرتبطة بالأنف مبطنة بجلد شديد الحساسية يسمى الغشاء المخاطي.

وقد يصبح الغشاء المخاطي ملتهبًا بعدد من الأشياء مثل البكتيريا ونزلات البرد والإنفلونزا أو الحساسية أو حتى غزو الفطريات، ويبدأ الفرد في الشعور بكل تلك الأعراض عندما يتم انسداد هذه الجيوب ، مما يؤدي إلى تراكم المخاط والضغط، والسبب الأكثر شيوعًا من مشاكل الجيوب الأنفية في الصيف هو الحساسية أو حمى القش التي تتزايد في هذا الجو.

الغبار يثير الحساسية:

ولفت إلى أن أفضل حل لمواجهة مشكلة الجيوب الأنفية هو عدم الخروج من المنزل في الأجواء الحارة إلا للضرورة، تجنب التعرض لأجواء الغبرة التي تثير الحساسية وخصوصًا التعرض لحبوب اللقاح، يمكن وضع قليل من الفازلين على الأنف لمنع دخول ذرات الغبار أو حبوب اللقاح، مع الاستمرار في أخذ العلاجات التي وصفها الطبيب مثل البخاخ، الحرص على غسل الأنف والاستنشاق جيدًا وبرفق.

تبريد الهواء وتنقيته:

وخلص الدكتور جاروشة، إلى القول، إن وظيفة الجيوب الأنفية هي تبريد الهواء وجعله مناسبًا قبل دخوله إلى الرئة، وفي هذه المرحلة من الممكن التعرض للالتهابات في الغشاء المخاطي الذي يبطن الجيوب ، والتهاب الجيوب يؤثر على الأوعية الدموية الموجودة في الأنف، ويعرضها للتمدد، فيستمر فتح وغلق الأنف باستمرار، حيث يحدث انسداد في الأنف، وبالتالي الشعور بالاختناق، لذا ينصح بمراجعة الطبيب في حال الشعور بعدم الارتياح عند التنفس أو وجود حساسية وحكة شديدة أو استمرار خروج سوائل الأنف بشكل مستمر.

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