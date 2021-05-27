تجنبوا القهوة وممارسة الرياضة مع ارتفاع حرارة الأجواء

الرياض - محمد الوسيري - 2021-05-27

متابعات الخليج 365- محمد داوود- جدة

حذر استشاري طب الأسرة والمجتمع الدكتور عبدالحفيظ يحيي، من التعرض المباشر لأشعة الشمس مع ارتفاع حرارة الأجواء.

ولفت إلى أن هناك مجموعة من النصائح التي يجب على الجميع اتباعها منها التواجد والبقاء في الأماكن الباردة وأماكن الظل عند الخروج من البيت، تناول الكثير من السوائل لتعويض ما يفقده الجسم، تغطية الرأس لتفادي الحرارة المباشرة، ارتداء ملابس فضفاضة وخفيفة تسمح بالتعرق، تجنب تناول القهوة، عدم ممارسة الرياضة في أوقات ذروة الحرارة، اتباع نظام غذائي صحي ومناسب.

تنظيم حرارة الجسم:

وقال في تصريحات لـ “متابعات الخليج 365 “، إنه مع ارتفاع حرارة الأجواء ونسبة الرطوبة يصعب كثيرًا تنظيم درجة حرارة الجسم، والتي يمكن أن تزداد بشدة من خلال المجهود البدني والتعرض المكثف للحرارة المرتفعة، كما يؤدي ارتفاع نسبة الرطوبة إلى خلل في الوظائف المسئولة عن تنظيم درجة حرارة الجسم، فعدم القدرة على تنظيم درجة حرارة الجسم والتخلص منها قد يؤدي إلى الإصابة بعدد من المشكلات الصحية المتعلقة بالحرارة مثل الإجهاد الحراري وضربة الشمس.

فقدان السوائل مع ارتفاع حرارة الأجواء:

ولفت إلى أنه عند ارتفاع حرارة الأجواء والتعرض لحرارة عالية لفترة طويلة من الزمن يفقد الفرد الكثير من السوائل والأملاح، وتظهر بعض الأعراض التي تتمثل في الغثيان، والميل إلى التقيؤ، وألم في الرأس، والشعور بالدوار، واحمرار الجلد، كما قد يشكو البعض من قلة البول بسبب إهمال تناول السوائل بشكل جيد، فكمية السوائل التي تخرج من الجسم عبر التعّرق أعلى من كمية الماء التي يتناولها الفرد وهو ما يسبب الخلل وتحول لون البول إلى أصفر داكن.

أعراض ضربة الشمس:

وعن الفرق بين الإجهاد الحراري وضربة الشمس اختتم الدكتور يحيي بالقول: يختلف الإجهاد الحرارى عن ضربة الشمس، حيث إن ضربة الشمس هي حالة أكثر خطورة إذا لم يتم إنقاذ الشخص المصاب، فأعراض ضربة الشمس الأولى تحدث مع ارتفاع درجة حرارة الجسم فوق المعدل الطبيعي، ويمكن أن تشمل الصداع والغثيان والقيء وتشنجات العضلات والتعب وتسمى هذه الأعراض المبكرة بالإجهاد الحراري، وإذا لم يتم اتخاذ خطوات عاجلة لخفض درجة حرارة الجسم، فقد يتطور الإرهاق الحراري ويصبح ضربة شمس، لذا ينصح دائمًا عند التواجد في الميدان بتناول السوائل حتى يتجنب الفرد تطور حالة الإجهاد الحراري إلى ضربة الشمس.

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