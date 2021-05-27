الغذاء والدواء تعلق تسجيل وتسحب كبسولات Omiz Plus

الرياض - محمد الوسيري - 2021-05-27

متابعات الخليج 365 - الرياض

أصدرت الهيئة العامة للغذاء والدواء قرارًا بتعليق تسجيل وسحب مستحضر Omiz Plus 40/1100 mg Capsule المسجل بالهيئة برقم تسجيل (244-277-12)، كما قررت الهيئة العامة للغذاء والدواء تعليق تسجيل وسحب مستحضر Omiz Plus 20/1100 mg Capsule برقم التسجيل (245-277-12).

سبب سحب كبسولات Omiz Plus

وأوضحت “الغذاء والدواء” أن المستحضرين، على هيئة كبسولات من إنتاج شركة تبوك للصناعات الدوائية، وتم سحب وتعليق تسجيل المستحضرين لعدم تكافئهما حيويًا مع المستحضر المرجعي.

وخاطبت الهيئة الجهات الصحية لسحب المستحضرين حال توفرهما لديهم، كما خاطبت الشركة لسحبهما من جميع الجهات المستفيدة، ودعت مستخدميها إلى مراجعة أطبائهم.

وجاء تعميم الهيئة بناءً على قرار لجنة تسجيل شركات ومصانع الأدوية ومنتجاتها بالهيئة رقم 28/1070/sfda/42 القاضي بتعليق تسجيل وسحب المستحضرين.



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