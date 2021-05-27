السعودية | وزير الدولة للشؤون الخارجية يستقبل السفير الباكستاني لدى المملكة

شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن وزير الدولة للشؤون الخارجية يستقبل السفير الباكستاني لدى المملكة والان مع التفاصيل
الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - نشر قبل ساعة واحدة - 5:18 مساءً, 27 مايو 2021 م
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استقبل معالي وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء الأستاذ عادل بن أحمد الجبير، في الوزارة بالرياض اليوم، سفير جمهورية باكستان الإسلامية لدى المملكة بلال أكبر، المعين حديثاً سفيرًا لبلاده لدى المملكة.
وتمنى معاليه خلال الاستقبال التوفيق للسفير في مهام عمله الجديدة.
حضر الاستقبال، وكيل الوزارة لشؤون المراسم المكلف مشاري بن علي بن نحيت.