السعودية | وزير الدولة للشؤون الخارجية يستقبل السفير الباكستاني لدى المملكة

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استقبل معالي وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء الأستاذ عادل بن أحمد الجبير، في الوزارة بالرياض اليوم، سفير جمهورية باكستان الإسلامية لدى المملكة بلال أكبر، المعين حديثاً سفيرًا لبلاده لدى المملكة.

وتمنى معاليه خلال الاستقبال التوفيق للسفير في مهام عمله الجديدة.

حضر الاستقبال، وكيل الوزارة لشؤون المراسم المكلف مشاري بن علي بن نحيت.