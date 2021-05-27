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السعودية | رئيس هيئة الأركان العامة يفتتح المقر الجديد للملحقية العسكرية السعودية بدولة الإمارات

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السيد عبدالرحمن 0 تبليغ

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رئيس هيئة الأركان العامة يفتتح المقر الجديد للملحقية العسكرية السعودية بدولة الإمارات

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - نشر قبل ساعة واحدة - 5:16 مساءً, 27 مايو 2021 م

المناطق - واس

افتتح معالي رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الأول الركن فياض بن حامد الرويلي، المقر الجديد للملحقية العسكرية السعودية في العاصمة الإماراتية أبوظبي؛ بحضور الوفد المرافق لمعاليه ومنسوبي الملحقية العسكرية.
وأكد رئيس هيئة الأركان العامة أن افتتاح الملحقية العسكرية في مبناها الجديد يعكس دعم القيادة الحكيمة لدعم المصالح المشتركة وما وصلت إليه آفاق التعاون بين البلدين الشقيقين في جميع المجالات لاسيما في المجال الدفاعي والتعاون العسكري، التي تعد جسراً للتواصل والتعاون المثمر بين القوات المسلحة السعودية والقوات المسلحة الإمارتية، وأداة لتعزيز أواصر المحبة والإخاء من خلال تقديم أفضل الفرص التعليمية والدورات التدريبية للطلاب العسكريين التي تجعلهم قادرين على تحقيق الأهداف التدريبية والأكاديمية.

الكلمات الدلائليه
محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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