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السعودية | وزير الدولة للشؤون الخارجية يستقبل سفيرة هولندا لدى المملكة

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السيد عبدالرحمن 0 تبليغ

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الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - نشر قبل ساعة واحدة - 5:09 مساءً, 27 مايو 2021 م

المناطق - واس

استقبل معالي وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء الأستاذ عادل بن أحمد الجبير، في ديوان الوزارة اليوم، سفيرة مملكة هولندا لدى المملكة جانيت ألبيردا.
وجرى خلال الاستقبال، استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، والمسائل ذات الاهتمام المشترك.
حضر الاستقبال مدير عام الإدارة الأوروبية سلطان بن خزيم.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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