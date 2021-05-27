السعودية | وزير الدولة للشؤون الخارجية يستقبل سفيرة هولندا لدى المملكة

المناطق - واس

استقبل معالي وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء الأستاذ عادل بن أحمد الجبير، في ديوان الوزارة اليوم، سفيرة مملكة هولندا لدى المملكة جانيت ألبيردا.

وجرى خلال الاستقبال، استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، والمسائل ذات الاهتمام المشترك.

حضر الاستقبال مدير عام الإدارة الأوروبية سلطان بن خزيم.