شكرا لقرائتكم خبر عن سواتر زجاجية لتقليل استهلاك الكهرباء بمساجد الرياض والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تفاعلت عدد من المساجد مع حملة المركز السعودي لكفاءة الطاقةً من خلال الترشيد في استخدام الطاقة في أوقات الصلوات مع ارتفاع درجات الحرارة، حيث عملت بعض المساجد إلى وضع السواتر الزجاجية في منتصف المسجد وذلك من اجل ترشيد الطاقة المستهلكة استخدام المكيفات والإنارة في الجزء الذي لا يوجد فيه مصلين خصوصاً للأجزاء الخلفية من الجوامع ذات المساحات الكبيرة.

وأكد الشيخ سعود السبيعي أن هناك تأثير كبير في تواجد السواتر الزجاجية بالجوامع الكبيرة على تقليل الاستهلاك والمحافظة على برودة المسجد لاكبر وقت ممكن خصوصا خلال هذه الفتره التي نعيشها، مشيراً إلى أن هناك مساحات كبيرة وبعض المساجد تحتاج لذلك، مبيناً إلى أن على الجميع مسؤولية البحث عن الفرص المتاحة لتقليل استهلاك الطاقة في الحياه اليومية في المنازل ومقرات العمل وفي المساجد لأن هذا واجب وطني تجاه الطاقة التي تستهلك يومياً.

وتشير الاحصائيات الصادرة من وزارة الشؤون الإسلامية أن فواتير كهرباء المساجد تقدر قيمتها بربع ميزانية الوزارة السنوية، وتعتبر قيمتها مرتفعه جدا، وهذه القيمة ستقل تدريجيا اذا التزمت المساجد بتطبيق الحواجز زجاجية بالمساجد، واتباع إرشادات المركز السعودي لكفاءة الطاقة في طرق الترشيد.