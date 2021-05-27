شكرا لقرائتكم خبر عن "اعتدال" يكشف التهديد الأكبر للتطرف والإرهاب النووي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أصدر مركز اعتدال تقرير بعنوان "التهديد الأكبر .. التطرف وانفلات الإرهاب النووي" ، ويتناول بشيء من التفصيل جوانب مختلفة من هذا الملف، حيث أنه مع الاعتراف بقضايا الإرهاب النووي، بات ما يُعرف بمصطلح “الأمن النووي العالمي”، أحد الملفات الرئيسة التي تشغل اهتمامات المنظومة الدولية وما تفرزه من معاهدات واتفاقات من بين أهدافها الكشف عن الأعمال الإجرامية أو المتعمدة غير المأذون بها والمنطوية على مواد نووية أو مواد مشعة، وكل ما يرتبط بذلك من مرافق أو أنشطة، ومن ثم العمل على التصدي لتلك الأفعال والتحذير من مخاطرها.