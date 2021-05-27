شكرا لقرائتكم خبر عن القبض على مواطنين سرقا مركبة بداخلها امرأة بالرياض والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، بأن الجهات الأمنية تمكنت - بفضل الله - من القبض على مواطنين في العقدين الثالث والرابع من العمر، بمدينة الرياض، أحدهما سرق مركبة كانت في وضع التشغيل وبداخلها امرأة، ونزولها أثناء هروبه بالمركبة، والآخر شريك له في الجريمة، وتم التوصل إلى مكان إخفاء المركبة واستردادها، وجرى إيقافهما واتخذت بحقهما الإجراءات النظامية الأولية وإحالتهما إلى النيابة العامة.