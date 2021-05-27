شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التجارة يطلع على آلية تسهيل العمل بفرع القصيم والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وقف وزير التجارة الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي على أعمال فرع وزارة التجارة بمنطقة القصيم ومركز خدمات قطاع الأعمال، والمركز السعودي للأعمال مطلعاً على آلية سير العمل وتسهيل الخدمات المقدمة للعملاء .

وتفقد القصبي أعمال الفرع بحضور نائب وزير التجارة الدكتورة إيمان بنت هبّاس المطيري، ومساعد وزير التجارة بدر بن عبدالمحسن الهداب، وعدد من قيادات الوزارة .

كما كرم مجموعة من الموظفين والموظفات المتميزين في خدمات قطاع الأعمال والرقابة التجارية، وحث الجميع على بذل كافة الجهود لتقديم خدمات نوعية لقطاع الأعمال والمستهلك.