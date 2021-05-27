شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : الحضور 40% والدخول للمحصنين .. بروتوكلات عودة فعاليات الترفيه والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت هيئة الترفيه ، عودة الفعاليات الترفيهية وفقاً للبروتوكولات التي وضعتها الهيئة بما يضمن سلامة الجميع، وذلك بعد التنسيق المستمر مع اللجنة المعنية بمتابعة مستجدات فيروس كورونا المستجد .

وتتضمن الإجراءات الوقاية دخول المحصنين وفق الحالة في تطبيق توكلنا ، وتطبيق التباعد بين الحضور والالتزام بالإجراءات الاحترازية ، ولا تزيد نسبة الحضور عن 40 % في الفعاليات المقامة بالإمكان المفتوحة ، واقتصار بيع التذاكري الكترونيا لجميع الفعاليات، وعمل نقطة فحص عن جميع المداخل لقياس درجة الحرارة لمنع تواجد أي شخص من القائمين على الفعاليات أو الزوار إذا كانت لديه ارتفاع في درجة الحرارة او أي اعراض مشابهة للأنفلونزا وتعيين مشرفين ومنظمين مدربين لمنع التزاحم خلال الفعالية، وإنشاء قنوات تواصل للقائمين على الإمكان الترفيهية عن الإبلاغ بالمخالفات والعمل على تجنبها.