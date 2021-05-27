وفاة الشيخ عبدالله السبيعي رجل الفضل والإحسان بعد مسيرة زاخرة بالعطاء

الرياض - محمد الوسيري - 2021-05-27

متابعات الخليج 365 - الرياض

توفي الشيخ عبدالله السبيعي، مؤسس مؤسسة عبدالله السبيعي الخيرية اليوم الخميس عن عمر ناهز الـ100 عام.

ونعت المؤسسة الخيرية وفاة مؤسسها بالقول: “تنعى مؤسسة السبيعي مؤسسها الشيخ عبدالله بن إبراهيم بن محمد السبيعي، والذي وافته المنية اليوم الخميس، بعد 100 عامٍ قضاها في البر والخير والعطاء والإحسان وإنا لله وإنا إليه راجعون”.

مغردون ينعون الشيخ عبدالله السبيعي:

وقدم عدد من المغردين التعازي والمواساة في وفاة الشيخ السبيعي، حيث نعى الشيخ محمد بن عبدالله العوشن الفقيد السبيعي، قائلًا: “أشهد أن مجلسه العامر دومًا، مجلس خير وهدى ورشاد”، وتابع قائلًا: “رحمه الله وأنزله الفردوس”.

وشاطر عبدالله علي آل دربة مستشار المبادرات المجتمعية والمدير التنفيذي لبنك الطعام السعودي بمنطقة مكة المكرمة أسرة الراحل، قائلًا: “رحل عنا رجل الفضل والإحسان قضى حياته في عمل الخير وورثه لأبنائه سأفتقد كثيرًا “.

وأضاف عبدالله علي آل دربة، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي: “خالص العزاء والمواساة لأسرة الفقيد وللعمل الخيري في المملكة وخارجها، إن العين لتدمع وان القلب ليحزن وإنا على فراقه لمحزونون”.

فيما قدم عبدالرحمن بن حمد الداود رئيس “جامعة القصيم” التعازي في وفاة الشيخ عبدالله السبيعي، قائلًا: “اللهم اغفر له وارحمه وأسكنه الفردوس الأعلى من الجنة إنا لله وإنا إليه راجعون.

ونعى الكاتب أحمد العساف وفاة السبيعي بالقول: “رحم الله الشيخ عبدالله السبيعي أحد أقطاب العصامية ثم الإحسان في عالمنا، والعزاء لبنيه وزوجه وأحفاده وبني أخيه، ولأنسابهم وآلهم، ولمحبي الشيخ وموظفيه والمستفيدين من خيريته وبركاته، وعلى مثله تنكسر القلوب، وتجري المدامع، ولا نقول إلا ما يرضي ربنا”.

نبذة عن حياة عبدالله السبيعي:

يذكر أن الشيخ عبدالله السبيعي هو مؤسس شركة السبيعي (إيمز) القابضة والتي تملك وتدير حقيبة متنوّعة من الاستثمارات في قطاعات مختلفة كالقطاع العقاري، والصناعي، والتعليمي، وقطاع التجزئة، والفندقة، وقطاع الاستثمارات المالية.

وحرص الشيخ الراحل على تطبيق المبادئ الإسلامية الشرعيّة الحميدة والتي كانت قاعدة تعامله في التجارة، بينما كان للصدق والأمانة والمحافظة على سمعتهم التجارية والحرص على خدمة العملاء بتميز من أساسيات عملهم وقيمهم.

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