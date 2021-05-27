مركز اعتدال يستعرض سيناريوهات التنظيمات الإرهابية لامتلاك الأسلحة النووية

الرياض - محمد الوسيري - 2021-05-27

متابعات الخليج 365 - الرياض

استعرض المركز العالمي لمكافحة الفكر المتطرّف ( اعتدال )، مخاطر حصول التنظيمات الإرهابية على أسلحة نووية، وسعيها في الوصول إلى هذا السلاح المدمّر، باعتباره هدفًا لها منذ عقود.

وأشار مركز اعتدال في تقرير إعلامي له بعنوان “التهديد الأكبر .. التطرّف وانفلات الإرهاب النووي” صدر اليوم (الخميس) 27 (مايو)2021م، إلى أن شواهد الممارسات الإرهابية في العالم بعد جائحة كورونا، تُبرز محاولات التنظيمات المتطرّفة بصورة مكثفة، استغلال الظرف الإنساني العالمي من أجل تطوير قدراتها التدميرية.

الوصول إلى سلاح نووي

ويجيب التقرير على عدة تساؤلات حول الأنماط التي من المحتمل أن تسلكها التنظيمات الإرهابية من أجل الوصول إلى سلاح نووي، والثغرات التي يمكن من خلالها أن تنفذ لتهديد الأمن والسلم الدوليين، وكذلك التحديات الآنية التي يواجهها الأمن النووي العالمي، والأطر الدولية التي تنتهجها المنظومة العالمية بهدف منع وصول الإرهابيين إلى السلاح النووي.

كما تطرّق التقرير إلى مُحاولات التنظيمات المتطرّفة سرقة مواد نووية، أو شراءَها من “السوق السوداء”، فضلًا عن تخطيطها لتخريب منشآت نووية في عدة مناطق.

توظيف الأدوات التكنولوجية والمعرفة

وذكر التقرير الإعلامي للمركز سعي تلك التنظيمات إلى توظيف الأدوات التكنولوجية والمعرفة للوصول إلى معلومات يمكن البناء عليها في مختبرات سريّة تابعة لها، بما يهدد الأمن السيبراني للمنشآت النووية.

كما كشف تقرير مركز اعتدال عن إستراتيجية تنظيم “داعش” الإرهابي وخططه نحو تصنيع أسلحة الدمار الشامل التي اعتمدت بشكل كبير على توظيف عناصر إرهابية تمتلك خبرات علمية متخصصة في هذا الجانب.

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