نيويورك تايمز تنشر صور الشهداء في غزة تحت عنوان : كانوا مجرد أطفال

الرياض - محمد الوسيري - 2021-05-27

متابعات الخليج 365- متابعة

كانوا مجرد أطفال.. تحت هذا العنوان كتبت صحيفة نيويورك تايمز، في خطوة نادرة، تقريرًا نشرت فيه صور وأسماء الأطفال من الشهداء الفلسطينيين الـ66 الذين قتلوا في القصف الإسرائيلي على قطاع غزة، وقصة كل واحد منهم.

ونشرت الصحيفة في تقريرها المفصل صور الأطفال الـ66 من الشهداء الفلسطينيين وقصة كل فرد منهم قبيل مقتله بالقصف الإسرائيلي.

كما نشرت أسماء جميع الأطفال الفلسطينيين الذين قتلوا في غزة نتيجة القصف الإسرائيلي. وهم براء الغرابلي، يزن ومروان ورهف وإبراهيم المصري، حسين حماد، إبراهيم حسنين، محمد سليمان، حمزة علي، مينا ولينا شرير، زياد طالبا وميريام طالباني، هلا ريفي، بشار سمور، أمير وأحمد وإسماعيل وأدهم طناني، خالد قانون، أحمد الهوجري، لينا عيسى، فوزية أبو فارس، محمد أبو ضي، حور الزاملي، إبراهيم الرنتيسي، محمد زين وأميرة وإسلام العطار، عبدالله جوده، بثينة عبيد، صهيب ويحيى وأسامة وعبدالرحمن الحديدي، يامن وبلال وميريام ويوسف أبو حطب، محمد بحر، يارا وهلا ورولا وزياد وقصي وآدم وأحمد وهنا القولاق، دينا ويزن وميرا الإفرنجي، تالا وتوفيق أبو اللوف، يوسف الباز، رفيف أبو داير، نغم صالحة.

كما نشرت صحيفة هآرتس الاسرائيلية، على صفحتها الأولى، اليوم الخميس، صور الأطفال وكتبت فوق الصورة: هذا ثمن الحرب، كما نشرت قصص وأسماء الأطفال أيضًا، في خطوة أثارت غضبًا في إسرائيل.



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