السفارة في أوكرانيا تحذر من إعلانات الخلايا الجذعية المضللة

الرياض - محمد الوسيري - 2021-05-27

متابعات الخليج 365 - حسن عسيري - الرياض

حذرت السفارة السعودية في أوكرانيا من الإعلانات التي يروج لها بعض المشاهير حول الخلايا الجذعية وقدرتها على علاج العديد من الأمراض المستعصية والحالات الصعبة.

دعاية مضللة حول الخلايا الجذعية

وقالت السفارة عبر حسابها على تويتر تأمل السفارة من جميع المواطنين أخذ الحيطة والحذر وعدم الانسياق وراء الإعلانات والحملات الدعائية بجميع أنواعها والتي يروج لها عن طريق الإنترنت والصحف الإعلانية وتدّعي إمكانية علاج عدد من الأمراض والحالات الصعبة عن طريق هذه الخلايا.

ما هي الخلايا الجذعية ؟

وبحسب موقع وزارة الصحة فإن الخلية الجذعية هي الخلية الأساسية لكل عضو ونسيج في الجسم، حيث يوجد العديد من أنواعها التي تأتي من أماكن مختلفة في الجسم أو تتشكل في أوقات مختلفة من حياتنا.

ولهذا النوع من الخلايا خاصيتان هما:

أولًا: التجديد الذاتي ويعني أنها يمكن أن تنقسم وتنتج المزيد من الخلايا من النوع نفسه. ثانيًا: يمكن أن تصبح نوعًا آخر من الخلايا وتأخذ وظيفتها المتخصصة مثل: خلايا الجلد، والعضلات، والدم.

ويتم جمع هذه الخلايا من بعض المصادر مثل:

هل العلاج بالخلايا الجذعية حل جذري ؟

وبحسب وزارة الصحة تصعب الإجابة حاليًا عن هذا السؤال، لكن تتم زراعة الخلايا الجذعية، واحتمال عودة المرض ضئيلة جدًا، وهي حتى الآن أفضل نوع من العلاج لبعض الحالات.



شارك الخبر