السعودية | عودة الفعاليات الترفيهية في السعودية.. وهذه الشروط

شكرا لقرائتكم عودة الفعاليات الترفيهية في السعودية.. وهذه الشروط ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلنت الهيئة العامة للترفيه في السعودية اليوم الخميس عن عودة الفعاليات الترفيهية وذلك وفقاً لشروط وبروتوكولات صحية معتمدة من هيئة الصحة العامة (وقاية)، للوقاية من فيروس كورونا.

واشترطت الهيئة "التحصين" لدخول تلك الفعاليات الترفيهية عبر تطبيق "توكلنا"، واقتصار نسبة الحضور على 40%، وأضافت كذلك أن بيع التذاكر سيكون إلكترونياً فقط لجميع الفعاليات.

وشملت تلك البروتوكولات أربعة محاور رئيسية هي: البيئة والوقاية والتباعد، الإبلاغ والمراقبة، والتوعية، والتنفيذ.

كما نصت الشروط على اقتصار الدخول إلى الفعاليات الترفيهية على المحصنين، وفقاً للحالة في تطبيق "توكلنا"، وذلك التزاماً بقرار وزارة الداخلية الصادر في 18 مايو الجاري.

40 % نسبة الحضور

إلى ذلك، حددت نسبة 40% للحضور في الفعاليات الترفيهية المقامة في الأماكن المفتوحة، مع التأكيد على الإجراءات الاحترازية من تباعد اجتماعي وارتداء الكمامات وتوفير المعقمات في مختلف مواقع الفعالية، بالإضافة إلى اقتصار بيع التذاكر على المواقع الإلكترونية وتحديد ساعات الدخول فيها بشكل دقيق، وتخصيص بوابات للدخول وأخرى للخروج.

واشترطت أيضا إقامة نقطة فحص عند جميع المداخل الرئيسية تتضمن قياس درجة الحرارة والسؤال عن الأعراض التنفسية إن وجدت، على أن يتم منع الزوار والعملاء الذين لديهم ارتفاع في درجة الحرارة أو أعراض تنفسية، من دخول المكان.

مركز تلقي لقاح كورونا في السعودية

كما شددت على ضرورة الإبلاغ عن الحالات بين الموظفين والعاملين ممن لديهم ارتفاع في درجة الحرارة ومنعهم من حضور الفعاليات.

مواد توعوية

وفي جانب التوعية، نصت البروتوكولات على ضرورة توعية العاملين والزوار والقائمين على الأماكن الترفيهية بأعراض المرض ووسائل انتقاله، بالإضافة إلى توعيتهم بضرورة الإفصاح عند ظهور أي أعراض، إضافة إلى توفير مواد تثقيفية لتوعية جميع العاملين والزائرين ونشر لوحات إرشادية خاصة بالتدابير والإجراءات الاحترازية.

إجراء التدريبات اللازمة

وفيما يتعلق بالتنفيذ، شددت البروتوكولات على منظمي الفعاليات الترفيهية على ضرورة إجراء تدريبات إلزامية عن الصحة والسلامة المتعلقة بمرض "كوفيد 19" لجميع الموظفين والمنظمين للفعالية، وتدريب المسؤولين في نقاط الفحص على طريقة الفحص واستخدام جهاز قياس درجة الحرارة، بالإضافة إلى تعيين مشرفين مسؤولين عن تطبيق الاشتراطات الصحية، وتعيين حراس أمن مدربين لمنع التزاحم وتطبيق التباعد الجسدي.

هيئة الترفيه في السعودية

إلى ذلك، دعت الهيئة العامة للترفيه منظمي الفعاليات الترفيهية والزوار كافة، إلى الالتزام بتلك البروتوكولات والتعليمات الواردة، ومتابعة التحديثات الصادرة عن هيئة الصحة العامة.