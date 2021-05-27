السعودية | الأمير فيصل بن فرحان وبلينكن يبحثان التهدئة في المنطقة

شكرا لقرائتكم الأمير فيصل بن فرحان وبلينكن يبحثان التهدئة في المنطقة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - بحث وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، مع نظيره الأميركي أنتوني بلينكن، اليوم الخميس، العلاقات الثنائية والشراكة الاستراتيجية بين البلدين.

واستعرض الطرفان عبر اتصال هاتفي أوجه التعاون بشأن التحديات الإقليمية والدولية، بحسب ما أفادت وكالة الأنباء السعودية (واس).

الحد من التصعيد

بدورها، أعلنت وزارة الخارجية الأميركية في بيان، أن الوزيرين "أعربا عن دعمهما لوقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس والأطراف الأخرى في غزة، وناقشا الجهود المبذولة للحد من مخاطر اندلاع المزيد من التصعيد".

كما أثار بلينكن أهمية الدعم الدولي للجهود الإنسانية والتنموية في غزة.

أنتوني بلينكن

وكان بلينكن قال أمس بعد ختام زيارة إلى العاصمة الأردنية عمّان، التقى خلالها العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، إنه سيتشاور مع دول الخليج في الأيام المقبلة لتخفيف وتخفيض وتيرة العنف في المنطقة عقب اتفاق وقف إطلاق النار الذي أبرم بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية في غزة.

وقبل ذلك زار الوزير الأميركي مصر، حيث التقى الرئيس عبدالفتاح السيسي. وقبل زيارة القاهرة، التقى صباح أمس في القدس الرئيس الإسرائيلي رؤوفن ريفلين، ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، إضافة إلى الرئيس الفلسطيني محمود عباس في رام الله، وذلك في إطار جهود تعزيز وقف إطلاق النار في غزة.