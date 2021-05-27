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تركي آل الشيخ : نحرص على تطبيق بروتوكولات الوقاية من كورونا ودخول الفعاليات للمحصنين

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أكد رئيس الهيئة العامة للترفيه، المستشار تركي آل الشيح، أن الهيئة حريصة على متابعة جميع الاجراءات في الفعاليات التي تضمن السلامة للزوار مع عودة الفعاليات الترفيهية.

وأضاف أن الوقاية والتباعد عنصر أساسي في بروتوكولات إقامة الفعاليات الترفيهية التي أطلقتها الهيئة لضمان سلامة الجميع.

ونوه بأن بروتوكولات الفعاليات الترفيهية تتضمن عمل نقطة فحص عند جميع المداخل لقياس درجة الحرارة، ودخول المحصنين وفقا للحالة في تطبيق توكلنا، موضحاً تفاصيل البروتوكولات على الرابط التالي :

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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