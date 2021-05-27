شكرا لمتابعة خبر عن تركي آل الشيخ : نحرص على تطبيق بروتوكولات الوقاية من كورونا ودخول الفعاليات للمحصنين والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أكد رئيس الهيئة العامة للترفيه، المستشار تركي آل الشيح، أن الهيئة حريصة على متابعة جميع الاجراءات في الفعاليات التي تضمن السلامة للزوار مع عودة الفعاليات الترفيهية.

وأضاف أن الوقاية والتباعد عنصر أساسي في بروتوكولات إقامة الفعاليات الترفيهية التي أطلقتها الهيئة لضمان سلامة الجميع.

ونوه بأن بروتوكولات الفعاليات الترفيهية تتضمن عمل نقطة فحص عند جميع المداخل لقياس درجة الحرارة، ودخول المحصنين وفقا للحالة في تطبيق توكلنا، موضحاً تفاصيل البروتوكولات على الرابط التالي :

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