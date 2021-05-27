شكرا لمتابعة خبر عن "الصحة" توضح المختبرات المعتمدة لإجراء فحص "PCR" لأجل السفر للخارج والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أعلنت وزارة الصحة، اليوم، أسماء المختبرات المعتمدة لإجراء فحوصات (PCR) للكشف عن فيروس كورونا ، وذلك لاستخدامها للسفر إلى خارج المملكة.

ودعت الأشخاص الراغبين في السفر إلى إجراء فحص (PCR) في المختبرات المرخصة من هيئة الصحة العامة "وقاية"، لافتة إلى أن الشهادة الصادرة من هذه المختبرات تعد صالحة في جميع المنافذ الجوية والبحرية والبرية.

وأكدت أنها لا تصدر شهادات للسفر، كما يتم تحديث مختبرات القطاع الخاص المرخصة والمعتمدة من هيئة الصحة العامة بشكل مستمر مع هيئة الطيران المدني.