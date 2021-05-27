شكرا لمتابعة خبر عن "الغذاء والدواء" تسحب وتعلق تسجيل كبسولات "اوميز بلس" والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أعلنت الهيئة العامة للغذاء والدواء، اليوم، تعليق تسجيل وسحب مستحضر Omiz Plus 40/1100 mg Capsule المسجل بالهيئة برقم تسجيل (244-277-12)، وكذلك تعليق تسجيل وسحب مستحضر Omiz Plus 20/1100 mg Capsule برقم التسجيل (245-277-12).

وأوضحت الهيئة أن المستحضرين، على هيئة كبسولات من إنتاج إحدى شركات الصناعات الدوائية، وتم سحب وتعليق تسجيل المستحضرين لعدم تكافئهما حيوياً مع المستحضر المرجعي.

وأكدت أنها خاطبت الجهات الصحية لسحب المستحضرين حال توفرهما لديهم، كما خاطبت الشركة لسحبهما من جميع الجهات المستفيدة، ودعت مستخدميها إلى مراجعة أطبائهم.