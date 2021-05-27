شكرا لمتابعة خبر عن وزير التجارة: ولي العهد عراب التحول ولدينا فرص ذهبية لتطوير وتسهيل الأعمال والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - القصيم (صدى):

أكد وزير التجارة الدكتور ماجد القصبي ، إن ولي العهد عراب التحول، ولدينا فرص ذهبية لتطوير وتسهيل الأعمال بما يليق بطموح وطننا الغالي.

جاء ذلك خلال لقاء وزير التجارة بالمستثمرين ممثلي الغرف التجارية بالقصيم في قاعة الدرعية بالإمارة.

وقال " القصبي" :" حضرنا للقصيم بقيادات منظومة التجارة للاستماع لمقترحاتكم لتطوير قطاعاتكم المختلفة، والعمل معكم وفق آلية مؤسسية تكفل متابعة المخرجات وتذليل العقبات والتحديات".