«وقاية» توجه تعليمات استرشادية للمسافرين لخارج المملكة

بينّت هيئة الصحة العامة «وقاية»، بروتوكولات وتدابير احترازية للوقاية من الإصابة بفيروس كورونا المستجد للمسافرين من المملكة الى دول العالم.

وشاركت وقاية، عبر حسابها الإلكتروني الرسمي الموثق من خلال موقع «تويتر»، صورة معلوماتية «إنفوجراف»، مصحوبًا بتغريدة جاء فيها «اطلع على التوصيات والبروتوكولات الوقائية للسفر».

وحثت الهيئة، المسافرين خارج المملكة بإتباع هذه الإجراءات والإرشادات حفاظًا على الصحة العامة ومحاولة للتقليل من انتشار الوباء العالمي.

ووجهت هيئة الصحة العامة، عدد من النصائح العامة التي يجب على كل مسافر الالتزام بها حين مغادرته للمملكة، تتمثل في الإرشادات التالية:

- التأكد من تناول اللقاحات المطلوبة للمناطق التي ستزورها.

- التأكد من وجود تأمين صحي شامل وساري المفعول.

- التأكد من وجود وصفة طبية للأدوية التي تتناولها.

- التأكد من أخذ الكمية الكافية والمسموح اصطحابها معك من الأدوية الروتينية.

- عدم ترك أو نسيان أدوات التعقيم والحماية الشخصية.

- اصطحاب حقيبة الإسعافات الأولية.

- حجز مسبق للسكن يطبق البروتوكولات الوقائية.

- وجود تقرير طبي حديث و مفصل عن حالتك الصحية.

وأشارت هيئة وقاية، الى أن جميع الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية الخاصة بالسفر تخضع للتقييم المستمر من قبل الهيئة، وذلك بحسب تطورات الوضع الوبائي في دول العالم.

كما شددت «» وقاية «» على أنه يجب على المسافر التحقق من أهليته للسفر من قبل البلدان المعنية والحصول على التصاريح والأذونات المطلوبة لبعض البلدان، بالإضافة الى التحقق من الإرشادات المطلوبة قبل السفر والحصول على شهادة الفحص الطبي PCR من أحد مراكز الفحص المعتدة بالمملكة.

و أضافت «هيئة الصحة العامة» أن الى جنب التوصيات الأخيرة الصادرة منها يجب على المسافر التأكد من مستوى انتشار فيروس كورونا المستجد للوجهة المخطط السفر لها والتأكد من مستويات تنبيهات السفر الصادرة عن الهيئة.

اقرأ أيضًا :

الحجر الصحي المؤسسي.. «وقاية»توضح الاشتراطات الخاصة بالمنشآت

قبل وأثناء الدفن.. دليل التعامل مع وفيات فيروس كورونا المستجد