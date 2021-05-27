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سفارة السعودية بأوكرانيا تحذر رعايا المملكة من إعلانات الخلايا الجذعية

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الرياض - محمد عبدالله - يشمل الحملات الدعائية بجميع أنواعها..

وجهت سفارة المملكة العربية بدولة أوكرانيا تنويهًا مهمًا بخصوص الإعلانات والحملات الدعائية بجميع أنواعها والتي يروج لها عن طريق الإنترنت والصحف الإعلانية وتدّعي إمكانية علاج عدد من الأمراض والحالات الصعبة عن طريق الخلايا الجذعية.

وقال الحساب الرسمي للسفارة عبر موقع «تويتر»: «تأمل السفارة من جميع المواطنين أخذ الحيطة والحذر وعدم الانسياق وراء الإعلانات والحملات الدعائية بجميع أنواعها والتي يروج لها عن طريق الإنترنت والصحف الإعلانية وتدّعي إمكانية علاج عدد من الأمراض والحالات الصعبة عن طريق الخلايا الجذعية».

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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