«التقاعد»: 5 مدد مستبعدة من الاحتساب وفقًا للنظامين المدني والعسكري

أوضحت المؤسسة العامة للتقاعد، اليوم الخميس، المدد المستبعدة من الاحتساب لغرض التقاعد بحسب نظامي التقاعد المدني والعسكري.

ونشرت مؤسسة التقاعد، عبر حسابها الرسمي على موقع «تويتر»، إنفوجرافًا بعنوان المدد المستبعدة من الاحتساب لغرض التقاعد، موضحًا أن تلك المدد هي:

ــ مدد الغياب بدون إجازة

ــ مدد الخدمة غير النظامية

ــ مدة الحرمان من الراتب

ــ مدة الإجازة بدون راتب ما عدا الإجازة المرضية أو الدراسية

ــ كسور الشهر في مجموع مدة الخدمة التي لم تبلغ 29 يومًا

وكانت المؤسسة العامة للتقاعد أتاحت نحو 5 خدمات تُسهل على المتقاعدين الحصول على المعاش التقاعدي ومعرفة مقداره عبر الحاسبة التقديرية.

ومن ضمن الخدمات التي أتاحتها المؤسسة العامة للتقاعد للمتقاعدين، حاسبة المعاش التقاعدي التي تتيح استعراض قيمة المعاش التقاعدي التقريبي -بعد التقاعد- بناء على بعض البيانات المدخلة.

ويمكن الحصول على خدمة حاسبة المعاش التقاعدي من خلال الدخول على الخدمة بالنقر على زر «ابدأ الخدمة»، ثم إدخال كل البيانات المطلوبة، ومن ثم النقر على زر «عرض قيمة المعاش».

التعريف بالمعاش الفوري

ويمكن لعملاء المؤسسة العامة للتقاعد (أفراد وجهات) استعراض وطباعة تفاصيل المعاش الخاص بالمتقاعد دون الحاجة إلى تسجيل الدخول على الخدمات الإلكترونية من خلال خدمة التعريف بالمعاش الفوري.

ويمكن الحصول على خدمة التعريف بالمعاش الفوري من خلال الدخول على الخدمة بالنقر على زر «ابدأ الخدمة»، ثم إدخال البيانات المطلوبة ورمز التحقق المرسل على رقم الجوال، ومن ثم استعراض بيانات المعاش والنقر على زر «عرض خطاب المعاش» لمعاينة خطاب التعريف.

التحقق من التعريف بالمعاش

في أحيان كثيرة يحتاج المتقاعد إلى التحقق من خطاب التعريف بالمعاش الصادر عن خدمات المؤسسة الإلكترونية، لذلك أتاحت المؤسسة العامة للتقاعد هذه الخدمة من خلال عرض صورة طبق الأصل من التعريف.

ويمكن التحقق من التعريف بالمعاش من خلال الدخول على الخدمة بالنقر على زر «أبدأ الخدمة»، ثم إدخال رقم الهوية الوطنية ورقم المرجع الموضحة في الخطاب الصادر من الخدمات الإلكترونية، ثم إدخال رمز التحقق، ثم النقر على زر «معاينة».

استفسار عن معاملة

وتتيح خدمة الاستفسار عن المعاملة الخدمة لعملاء المؤسسة متابعة آخر المعاملات المقدمة للمؤسسة العامة للتقاعد عبر مراكز الخدمة، بوابة المؤسسة الإلكترونية، تطبيق المؤسسة للأجهزة الذكية.

ويمكن الاستفسار عن معاملة من خلال الدخول على الخدمة بالنقر على زر «ابدأ الخدمة»، ثم إدخال البيانات المطلوبة، ثم النقر على زر «إرسال».

إثبات عدم وجود معاش تقاعدي

وفي أحيان يحتاج المشتركون في مؤسسة التقاعد إلى إثبات بعدم وجود معاش تقاعدي، لذلك أتاحت المؤسسة خدمة إثبات عدم وجود معاش تقاعدي والتي تتيح إصدار وثيقة معتمدة وموثقة لإثبات عدم وجود معاش تقاعدي وتقديمها إلى من يهمه الأمر.

ويمكن الحصول على خدمة عدم وجود معاش تقاعدي من خلال تسجيل الدخول عن طريق الخدمات الإلكترونية أو النفاذ الوطني الموحد، ثم تحديد نوع العميل كـ«زائر»، ثم اختيار خدمة «إثبات بعدم وجود معاش تقاعدي» من قائمة التعاريف.

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