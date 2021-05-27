وزارة الصحة: حالات كورونا الحرجة 1353.. والنشطة 10152

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الخميس، ارتفاع أعداد الحالات الحرجة بالمستشفيات جراء الإصابة بفيروس كورونا، لتسجل 1353 حالة، بينما سجلت 10152 حالة نشطة.

وكشفت وزارة الصحة، اليوم الخميس، عن تسجيل 1183 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد–19» بالمملكة، وتمَّ تسجيل 14 حالة وفاة جديدة، و1040 حالة تعافٍ، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وفي المقابل، ارتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 445963، وبلغ إجمالي حالات التعافي حتى الآن 428502، بينما وصل العدد الإجمالي للوفيات بالفيروس إلى 7309 حالات.

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وزارة الصحة: إجمالي وفيات كورونا 7309.. والإصابات الجديدة 1183