وزارة الصحة: الجرعة الثانية من لقاح كورونا متاحة للفئة من 60 عامًا فأكثر

أعلنت وزارة الصحة، إتاحة الجرعة الثانية من اللقاح المضاد لفيروس كورونا، للفئة العمرية من 60 عامًا أو أكثر.

وقال الحساب الرسمي لوزارة الصحة عبر موقع «تويتر»: «الجرعة الثانية من لقاح كورونا متاحة للفئة العمرية من 60 سنة وأكثر».

أوضحت وزارة الصحة أن تأثير فيروس كورونا يتضاعف مرات عديدة عند كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة، عادّةً التحصين أهم خطوة لحمايتهم وخفض خطورة الإصابة.

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