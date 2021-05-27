5 مناطق سعودية تتصدر إصابات كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية

تصدرت منطقة الرياض، إصابات كورونا، خلال الـ24 ساعة الماضية، مسجلة 342 إصابة جديدة، من إجمالي 1183 حالة، بينما جاءت منطقة مكة المكرمة في المرتبة الثانية بـ317 إصابة، ثم المنطقة الشرقية بـ160 إصابة.

وجاءت منطقة المدينة المنورة في المرتبة التالية بـ77 إصابة، ثم منطقة عسير بـ63 إصابة، ثم منطقة جازان بـ59 إصابة، ثم منطقة القصيم بـ45 إصابة، ثم منطقة تبوك بـ41 إصابة، ثم منطقة نجران بـ27 إصابة، ثم منطقة حائل بـ21 إصابة، ثم منطقة الباحة بـ16 إصابة، ثم منطقة الحدود الشمالية بـ10 إصابات، وأخيرًا منطقة الجوف بـ5 إصابات.

وكشفت وزارة الصحة، اليوم الخميس، عن تسجيل 1183 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد–19» بالمملكة، وتمَّ تسجيل 14 حالة وفاة جديدة، و1040 حالة تعافٍ، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وفي المقابل، ارتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 445963، وبلغ إجمالي حالات التعافي حتى الآن 428502، بينما وصل العدد الإجمالي للوفيات بالفيروس إلى 7309 حالات.

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